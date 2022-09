El terrorífico regalo de cumpleaños de Naomi Watts

Naomi Watts tiene bastantes motivos para sonreír. Enamorada del también actor Billy Crudup, con quien sale desde 2017 y cuya relación oficializó sobre la alfombra roja este mismo año, cumple hoy los 54 años (edad, por cierto, que comparte con su pareja) dispuesta a convertirse en la reina del terror: apenas hace unos días que estrenó Buenas noches, mamá en Prime Video y en dos semanas la veremos en otro proyecto del mismo género. Este nuevo trabajo se titula The Watcher y es una miniserie que Netflix estrena el próximo 13 de octubre.

Octubre es, sin duda, el mes de las series y las películas de terror, por aquello de la cercanía con Halloween, una de las fiestas favoritas para todo el mundo, incluidas las celebrities. Por eso, Netflix pone sobre la mesa su apuesta más atractiva de la temporada dentro de este género. Un regalo de cumpleaños un tanto terrorífico para Naomi, que no aparecía en una serie de televisión desde 2019. Pero ¿de qué va The Watcher y por qué promete ser uno de los grandes hits del otoño?

La historia está basada en hechos reales. De ahí que el terror lo sea por partida doble, ya que versa sobre sucesos que ocurrieron en la vida real en lugar de ser ideados por el ingenio de los guionistas. Cuenta la historia de los Broaddus, Maria (Watts) y Derek (Bobby Cannavale, el actor que da vida a Joe DiMaggio en Blonde), matrimonio que decide adquirir lo que parece la casa de sus sueños, y que se muda allí junto a sus dos hijos. Pero pronto comienzan a recibir cartas anónimas en las que alguien obsesionado con la casa les asegura que los está vigilando. Los Broaddus comienzan a sospechar de todos sus vecinos y el terror se va apoderando poco a poco de la familia.

El tráiler, en el que suena insistentemente Hopelessly Devoted to You, una de las famosas canciones de Grease que interpretó, en su icónico papel de Sandy, la desaparecida Olivia Newton-John, logra crear esa atmósfera de pánico y de persecución que se desarrolla a lo largo de siete capítulos. Y lo consigue porque The Watcher ha nacido de la pluma de Ryan Murphy, el creador de American Horror Story, otra obra cumbre del terror televisivo de los últimos años. El reparto no le desmerece: a los dos protagonistas se suman secundarios de lujo como Jennifer Coolidge, recientemente galardonada con un Emmy por una de las series favoritas de estos premios, White Lotus, y Mia Farrow. La primera da vida a la agente inmobiliaria que vende la casa a los Broaddus, y la segunda, a una de las inquietantes vecinas.

¿Quiénes fueron los Broaddus? En realidad, aunque la serie se basa en sucesos ocurridos tiempo atrás y ciertos aspectos se modifican levemente en la ficción, la historia ocurrió en 2014 y se hizo popular poco después. El matrimonio en la vida real recibió una carta nada más adquirir su casa en la que les decían, entre otras cosas: "Mi abuelo vigiló la casa en los años veinte y mi padre, en los años sesenta. Ahora me toca a mí. ¿Conocéis la historia de la casa? ¿Sabéis lo que se oculta entre las paredes de 657 Boulevard? ¿Por qué estáis aquí? Lo averiguaré". Nunca llegaron a saber de quién se trataba. Ahora toca saber qué final les espera a los personajes de Naomi Watts y Bobby Cannavale, pero seguro que no va a dejar indiferente a ningún espectador de The Watcher.