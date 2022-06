¡Modern Family! Naomi Watts y su ex Liev Schreiber con sus respectivas parejas y sus hijos en un día muy especial La protagonista de 'Lo imposible' ha rehecho su vida con el actor Billy Crudup, mientras que el intérprete de Ray Donovan sale con la modelo Taylor Neisen

Naomi Watts y Liev Schreiber han vuelto a demostrar que son unos ex muy bien avenidos cuando acudieron a la graduación de su hija menor junto a sus respectivas parejas. "Modern Family" ha sido el hashtag con el que la actriz de Lo imposible ha acompañado la bonita estampa familiar en la que aparece con su pareja, Billy Crudup, mientras que el intérprete de Ray Donovan posa junto a su novia, la modelo Taylor Neisen, y los hijos que ambos tienen en común, Kai y Alexander Pete, de 13 y 14 años respectivamente.

Seis años después de su ruptura, siguen siendo una familia por el bien de sus hijos y posaron muy sonrientes y joviales en este día tan importante para Kai tras graduarse en el St Luke School de Nueva York. "Felicidades Kai. Clase del 2022", dice una feliz y orgullosa Naomi en una foto que aparecen madre e hija con sendos ramos de flores y que ha compartido para sus seguidores el propio Liev y la imagen de la homenajeada con su certificado. La expareja anunció su separación en 2016 después de 11 años juntos La pareja nunca llegó a casarse.

Hace varios años la actriz de Mulholland Drive habló sobre la paternidad compartida con Liev después de su separación. “Tener una buena relación siempre ha sido nuestro objetivo final, y hemos puesto mucha energía y esfuerzo para que así sea”, reveló a la revista Sunday Times Style." 'No siempre es un juego de niños, como dicen en Estados Unidos. Pero tiene mucho sentido que sea una prioridad absoluta, porque realmente les importa a los niños", afirmó. "Puedes ver cómo hay tantas cosas que pueden hacer que un niño se sienta ansioso, y saber que sus padres pueden estar en la misma habitación y felices, significa mucho para ellos". Unas declaraciones que ahora cobran mayor sentido al verles juntos y felices en la graduación.

Liev también manifestó lo importarse que es apoyarse mutuamente en Sunday Today. Recordó un día "estaba haciendo bromas" sobre Watts en el desayuno, y señaló que "los ojos de Kai y Sasha se iluminan cuando hablo de ella. Puedes ver lo importante que es para ellos, que sus padres se preocupen el uno por el otro". Juntos tratan de estar unidos en la educación de sus hijos. De hecho Kai desde que que contaba pocos años de edad comenzó a vestirse como una niña. Juntos le han apoyado y acompañado en su camino. El pasado mes de diciembre, Naomi celebraba el 13 cumpleaños de Kai. "Trece años hoy. Brillas con la luz más brillante, desde lo más profundo de tu alma, nosotros sentimos. Gracias por elegirme como tu mami. Estoy más que orgullosa de ti. 'Feliz cumpleaños bebé (¡bebé por siempre!) celebramos tu mente, tu talento, tu ingenio y tu increíble coraje hoy y todos los días".

Naomi Watts rehizo su vida sentimental junto al actor Billy Crudup. El pasado mes de febrero decidieron posar juntos por primera vez en público. La pareja hizo su debut en la alfombra roja de los premios del Sindicato de Actores celebrados en Santa Mónica (California). La actriz de Lo imposible y el actor de Casi famosos comenzaron a salir en 2017 meses después de que ella se separara de Liev Schreiber y tras enamorarse en la serie Gipsy en la que daban vida a un matrimonio. Crudup es padre de un hijo de 18 años, William Atticus, con Mary-Louise Parker, de quien se separó en el 2003 para empezar a salir Claire Danes, la protagonista de Homeland.

Por su parte, Liev Schreiber, de 54 años, lleva saliendo con la ex Miss Dakota del Sur Taylor Neisen desde 2017. Neisen tiene 30 años y es modelo de profesión. Sin embargo han tratado hasta ahora de mantenerse alejados del ojo publico hasta este año, al igual que hizo Naomi Watts con Billy Crudup, y ha sido a finales del mes de mayo cuando la pareja ha posado en la alfombra roja durante la gala Public Theater Gala On The Green en Nueva York.