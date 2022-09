Todo sobre la película (con polémica incluida) que ha cambiado la vida a Ana de Armas

Es una de las películas más esperadas de 2022 e incluso antes de su estreno ya suena para los Oscar. Ana de Armas, que lleva años labrándose una carrera en Hollywood, espera tocar el cielo gracias a su interpretación de la mujer más famosa de la historia. Pero ¿de qué va Blonde? ¿Es realmente un biopic de Marilyn Monroe? Tres años después del rodaje el filme parece estar a punto de llegar al público, pero en este recorrido no ha faltado la polémica, la duda planeando sobre su protagonista, los fantasmas... descubre aquí toda la información que necesitas saber para entender el fenómeno.

¿Cuándo se estrena Blonde?

Lo primero es lo primero, si te estás preguntando cuándo y cómo vas a poder Blonde, la película de Ana de Armas interpretando a Marilyn Monroe, tu respuesta está aquí. El filme ya ha llegado a Netflix el 28 de septiembre a las 9:00 horas y se espera que también esté disponible en determinados cines para poder entrar en la carrera al Oscar.

¿Es verdad lo que ocurre en Blonde?

Algo que al público general quizás se le escapa cuando piensa en esta película es que Blonde no es un biopic, se trata de una adaptación cinematográfica de una novela del mismo nombre que reinterpreta la biografía de Marilyn Monroe. El libro, que escribió Joyce Carol Oytes y se convirtió en bestseller en 2000, analiza el abismo que existía entre la vida privada y la vida pública de la mítica actriz. En palabras de la autora: "Es una novela, nos mete en el interior del personaje, su enfoque es emocional, psicológico y espiritual. No me invento mucho pero me lo imagino todo".

Joyce Carol Oates redibuja la vida interior de Norma Jeane Baker -la pequeña sin padre, la mujer dependiente de tranquilizantes y estimulantes, la actriz y amante malograda- y a su "Amiga Mágica del Espejo", la rubia idolatrada a la que el mundo llegó a conocer como Marilyn Monroe. "Marilyn era la persona más famosa del mundo pero Norma, precisamente por eso, se convirtió en la más invisible. Y esa es la historia que queremos contar", aseguraba Ana de Armas.

La película que le cambió la vida a Ana de Armas

En el festival de Venecia Ana de Armas confesó que cuando consiguió el papel de Marilyn lo consideró "un regalo", por lo que decidió poner toda la carne en el asador. Consciente de que es la clase de trabajo que te puede cambiar la carrera para bien o para mal, la actriz hispanocubana se lanzó como una manera de presionarse a sí misma: "Me ha cambiado la vida", añadía. "Es imposible que no me haga reflexionar sobre mi propia vida y la forma en la que gestionamos cuánto compartir de nuestra parte privada y pública", admitía también.

Prepararse para interpretar a Marilyn fue un proceso edificante en sí misma: "Ella era una imagen del glamour, éxito, con parejas que eran hombres deseados de gran estatus. Representaba el sueño, lo que todos deseábamos, ¿qué podía ir mal? Conocerla la historia personal del icono me hace respetarla, entenderla, humanizarla y entender lo que pasó".

¿Cuándo se rodó?

Dirigida por Andrew Dominik, el filme lleva sobre la mesa del cineasta desde 2010, con actrices como Jessica Chastain o Naomi Watts como posibles Marilyns. Sin embargo, no se rodó hasta 2019 y la escogida fue Ana de Armas, una actriz hispano cubana que a pesar de que ya ha tenido sus éxitos en Hollywood (Blade Runner 2049 o Puñales por la espalda) aún está buscando el papel que defina su carrera... y todo apunta que puede ser este.

Ha tardado tres años en ver la luz, a pesar de que el pasado año fue invitada a Cannes. El director del festival dijo que le había parecido "preciosa", pero que Netflix había rechazado formar parte de la cita. Se dice que la plataforma estaba esperando a un año más favorable donde filmes como Don't Look Up o El poder el perro no fueran competencia directa.

¿Por qué ha sido tan polémica?

Ha habido muchos rumores relacionados con Blonde, algunos que aseguraban que el acento de Ana de Armas resultaba un protagonista más de la película: "Rápidamente me di cuenta de que no podía llegar a la oficina de mi coach vocal y empezar a practicar el acento repitiendo", ha explicado la actriz hispanocubana. Se dio cuenta de que dependiendo del momento en el que estuviera, el tono, la vibración, el volumen... todo era diferente. Se dedicó a ver películas, vídeos, entrevistas y todo lo que llegó a sus manos sobre Marilyn Monroe hasta perfeccionarlo. Hay que tener en cuenta que la intérprete aprendió inglés en 2014.

Otra de las polémicas más cuestionadas del filme es su enfoque "feminista" y cómo ha sido calificada como para audiencias mayores de 17 años. "Pensé que habíamos seguido las normas", ha asegurado el director que, como Ana de Armas, considera que a Blonde no le corresponde ser una película "solo para adultos" y que aunque no se hizo con intención de ser de ninguna ideología el resultado es natural dada la historia. "Estamos de lado de Marilyn", dice Andrew Dominik.

Además, el cineasta asegura que no quiso contar una historia más en la que Marilyn aparece hipersexualizada. "Es justo lo contrario y se utiliza la desnudez para expresar rabia. El movimiento #MeToo fue de hecho muy útil para financiar la película porque le dio la vueta a todo: hasta entonces se pensaba que la perspectiva de una mujer machacada por la industria no le interesaba a nadie".

Y a pesar de todas las críticas, casi todo aquel que ha visto Blonde lo tiene claro: es una película preciosa, dura y contiene una interpretación de Oscar por parte de Ana de Armas, hasta el punto de que tuvieron una ovación de 14 minutos en el festival de Venecia.

¿Quién sale en Blonde?

Además de Ana de Armas, el reparto incluye estrellas de la talla de Adrien Brody (que da vida a Arthur Miller). Además otros intérpretes como Lucy DeVito, Bobby Cannavale (que es Joe DiMaggio), Evan Williams, Xavier Samuel, Caspar Phillipson (que se convierte en J.F Kennedy) o Toby Huss, entre otros, completan el elenco para dibujar la vida de la actriz más recordada de todos los tiempos.

En el rodaje había fantasmas

Según ha contado Ana de Armas, Marilyn Monroe ha estado presente en el filme más allá de su historia. Durante el festival de Venecia, la actriz explicó que en el set sentía la presencia del icono de Hollywood, y que su espíritu les hacía saber si estaba feliz o descontenta con cómo estaban avanzando las cosas. "Yo pensaba en ella todo el rato, soñaba con ella, solo podía hablar de ella. Estaba conmigo. Era bonito, yo creo que estaba feliz. También tiraba cosas de la pared y se enfadaba si algo no le gustaba", añadía.