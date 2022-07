¡Igual que Marilyn Monroe! El asombroso parecido de Ana de Armas en las nuevas imágenes de 'Blonde'

No hay duda de que Ana de Armas se encuentra ahora mismo en uno de sus mejores momentos profesionales. Desde que la cubana dio el salto a Hollywood no ha dejado de trabajar en el cine dándolo todo en sus diferentes papeles. Ahora acaba de estrenar El agente invisible, junto a Ryan Reynolds y Chris Evans, un rol para el que ha necesitado preparse físicamente con un exigente entrenamiento. Y el próximo 23 de septiembre verá la luz Blonde, la película de Netflix inspirada en la vida de Marilyn Monroe, y probablemente el proyecto de la intérprete que más expectación ha generado. No es de extrañar tampoco, teniendo en cuenta que se trata de 'La tentación rubia'. De momento lo que sabemos es que se ha metido de lleno en el personaje, al menos físicamente, pues la caracterización es impresionante. Así lo hemos podido comprobar en las nuevas imágenes que ha compartido en redes sociales.

No es la primera vez que veíamos a Ana de Armas caracterizada, pues el pasado mes de junio se publicaron las primeras fotos de su transformación. Pero aquella vez se trataban de capturas en blanco y negro en su mayoría, y ahora sí podemos apreciar bien el cambio de la actriz. Lo que más destaca, sin duda, es su cabello: acostumbradas a verla con su característica melena oscura, sorprende el cambio radical al rubio que llevaba Marilyn. ¿Pero sabías que, en realidad, ha llevado pelucas durante el rodaje? Como su personaje pasó por diferentes tonos de rubio en la vida real, no era viable teñir su pelo cada vez que cambiaban de escena. Por eso decidieron utilizar diferentes pelucas que se asimilasen lo máximo posible a los looks originales.

Hace unos meses, la actriz compartía en sus redes una imagen en la podíamos verla sin pelo durante una sesión de caracterización, justo antes de comenzar a rodar. "Tenía que volverme calva todos los días", explicaba. Y es que para llevar las pelucas con las que aparece en la ficción, no podía tener una base oscura debajo, por eso tapaban todo su cabello antes. "Eran como tres horas y media de maquillaje todos los días", ha explicado. No cabe duda de que el resultado mereció la pena, pues la similitud entre Ana y Marilyn en bastante llamativa. Lo que muchos se preguntan ahora es: ¿será este el papel que acerque a la cubana al Oscar?