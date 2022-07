Ana de Armas sorprende con un llamativo vestido armadura y el peinado más refrescante del verano

Quien no arriesga no gana, se suele decir. Y parece que Ana de Armas se está tomando este dicho muy en serio durante la promoción de El agente invisible, su última película. La actriz se encuentra de gira junto a sus compañeros de rodaje, Ryan Gosling y Chris Evans, presentando en diferentes ciudades la cinta, que se estrenará el 22 de julio. Hasta la fecha, hemos visto a la cubano-española confiar siempre en el mismo vestido de invitada cuando ha tenido alguna cita importante: de líneas rectas, minimalista, escote en V y tirantes finos. Pero parece que ahora le apetece probar con nuevas siluetas: en la premier de Los Ángeles posó con una atrevida falda plateada, en Berlín deslumbró con un impecable tres piezas de estilo masculino, y esta vez, ha apostado por un diseño metalizado que hace honor a su apellido y que no ha dejado indiferente a los londinenses.

La intérprete posaba anoche en la capital inglesa con un look totalmente diferente a los que nos tiene acostumbradas. Esta vez se decantó por un vestido largo metalizado, diseño de Louis Vuitton, su firma de cabecera. Una pieza formada por un top calado de escote cuadrado y una falda de cota de malla metálica, que le daba a la silueta un aire de armadura. Decidió combinarlo con unas sandalias plateadas con tiras y tacón fino. Para darle un toque diferente, también agregó un maxicinturón negro con hebillas que realzaba su cintura. Una apuesta que le otorgaba un aspecto elegante y poderoso, y que quizá sea un guiño al papel que interpreta en su último trabajo. Y es que Ana de Armas se ha tenido que meter en la piel de una agente de la CIA, convirtiéndose así en toda una chica de acción con este papel para el que ha necesitado meses de duro entrenamiento.

¿Y a qué se debe este cambio tan notable en su vestidor? Razones personales no le faltarán a la actriz, por supuesto, pero también ha influido en ello el trabajo de su estilista. Samantha McMillen es la encargada de orquestar los conjuntos con los que Ana posa delante de las cámaras. Ambas llevan colaborando juntas, que sepamos, desde principios de año, y es posible que el nombre de esta experta en moda te suene. McMillen es también la estilista de actrices como Elle Fanning -los espectaculares vestidazos con los que aparece en Cannes son idea suya- y también suele vestir a Brie Larson, Michelle Pfeiffer o, una de sus últimas incorporaciones, Charlie Heaton de Stranger Things.

Ana de Armas se despide de su bob con flequillo... por ahora

La ropa no es lo único con lo que la actriz ha experimentado en su paso por Londres, ¡también ha cambiado de peinado! Para la ocasión decidió despedirse -momentáneamente- de su melena bob con flequillo, la misma con la que aparece en esta película, para probar con uno de los peinados más refrescantes del verano. Desde alfombras rojas a festivales de música, últimamente no hemos dejado de ver esta forma de peinar el cabello, llevándolo hacia atrás y dándole una textura mojada, como si saliésemos del mar. A él se han encomendado esta temporada influencers como Chiara Ferragni e incluso Victoria de Marichalar, demostrando como Ana de Armas, que puede quedar así de bien sin importar el evento al que asistas.