Elle Fanning deslumbra en Cannes con un impresionante vestido de princesa

Segunda jornada del festival de Cannes, y por lo tanto, nuevo despliegue de glamur en la que es ya una de las alfombras rojas más importantes para el mundo de la moda. Las invitadas aprovechan la ocasión para vestir sus mejores galas con vestidos a los que este año no les falta dramatismo, colores vibrantes y volúmenes. Por el Boulevard de la Croisette también se ha dejado ver Elle Fanning, una de las actrices más esperadas, cuyos looks clásicos y de aires monárquicos suelen marcar la diferencia. Y esta ocasión no ha sido menos: se ha presentado en la ciudad de la Riviera Francesa para asistir a la premier de Top Gun: Maverick, con una impresionante pieza al más puro princesa que nos ha recordado al vestuario que la actriz suele lucir en la pequeña pantalla.

- Elle Fanning sigue los pasos de Zendaya y nos enamora con un espectacular traje multicolor 'vintage'

Se trata de un vestido de Armani Privé confeccionado a medida, de palabra de honor, corpiño bordado con cristales y una voluminosa falda vaporosa realizada completamente en tul. Una vez más, la protagonista de The Great escogió un color rosa empolvado, uno de los tonos más frecuentes en sus elecciones de vestuario, que resalta de forma especial su piel clara. Samantha McMillen ha sido de nuevo la estilista encargada de orquestar el look, que ha completado con joyas de Chopard plateadas con pequeños diamantes. Un conjunto que parece sacado de un cuento de princesas y que muchos han relacionado con el papel de Elle Fanning en la serie de Hulu, en la que interpreta a Catalina la Grande, la famosa emperatriz rusa.

- ¿A qué personaje de 'Gossip Girl' te recuerda el vestuario de la nueva serie de Elle Fanning?

No es la primera vez que la intérprete se inspira en sus trabajos en la pantalla para lograr looks que después terminan haciéndose virales. Durante los Critics Choice Awards celebrados el pasado mes de marzo, Elle Fanning sorprendió con un delicado vestido dorado de época, de nuevo un guiño al estilo de su personaje, que sirvió de hilo conductor a su estilista y a Oscar de la Renta para confeccionar aquel diseño digno de un palacio.

El detalle de su peinado que no ha pasado desapercibido

La actriz no suele apostar por recogidos especialmente elaborados, en su lugar, se decanta a menudo por opciones sencillas y minimalistas con la que logra peinados de lo más elegantes. Y esta vez ha querido repetir fórmula llevando el pelo suelto con unas bonitas ondas marcadas y utilizando un pequeño pasador con forma de lazo, en color rosa y con destellos plateados, que combinaba a la perfección con su conjunto.

- Los dos vestidos 'midi' para impactar con tu look en las bodas de primavera los ha llevado Elle Fanning

Un peinado con el que repetía tan solo unas horas después, cuando se presentaba a la cena del 25 aniversario que L'Oréal Paris ha celebraba anoche en Cannes con este vestido midi negro. Un diseño de Giambattista Valli que también acompañó con el mismo peinado de ondas, aunque esta vez, sustituyó el lazo rosa por uno más pequeño a juego con su look.