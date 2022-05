El maquillaje parisino que podrás copiar a Ana de Armas y llevar todos los días del año

No aparece tanto como otras actrices, pero, cuando lo hace, Ana de Armas es noticia en todo el mundo. Ya sea por su impactante aparición en la alfombra roja con un vestidazo al estilo Angelina Jolie, por estrenar un corte de pelo de lo más chic o por su próxima y polémica película sobre la vida de Marylin Monroe. Lo que está claro es que la actriz de origen cubano es el referente de estilo perfecto si eres del club de las que prefieren estilismos y maquillajes básicos con un toque sensual, como el que ha lucido en el último evento de moda que ha reunido a decenas de rostros conocidos.

En manos de la experta en brocha y pincel, Mélanie Inglessis, la 'chica Bond' ha demostrado una vez más que en la sencillez es la clave del éxito, ya sea en términos FASHION o de belleza. Hace unas horas aparecía en la ciudad de San Diego (California) para presenciar en el front row el desfile Crucero 2022-2023 de una de sus marcas de cabecera, Louis Vuitton. Importante evento en el que ha coincidido con algunas compañeras de profesión como Phoebe Dynevor, Emma Roberts y Chloë Grace Moretz, y en el que ha estrenado el maquillaje que nunca pasa de moda.

Como era de esperar, detrás de este sencillo make-up, podríamos decir que la inspiración estrella que ha guiado a la maquilladora y a Ana ha sido sin lugar a dudas el que suelen llevar las chicas parisinas para días especiales: una piel luminosa, con énfasis en pómulos rosados, pestañas largas y labios rojos. Este símbolo femenino y romántico aporta al instante un toque sofisticado que además potencia el ligero bronceado de las primeras semanas de sol.

Pero no ha sido el único detalle afrancesado que encontramos en este look azul marino y negro, la combinación que popularizó Yves Saint Laurent el siglo pasado. Tras el delicado maquillaje que puedes copiar hoy mismo, su recogido desenfadado apto para principiantes, que también se rige por las 'normas no normas' que ponen en común a las galas. Se trata de un moño alto estilo bailarina que ha aportado una imagen más casual al conjunto, una propuesta de la reconocida peluquera Jenny Cho quien también trabaja con celebridades como Lucy Boynton, Jennifer Lawrence, Jennifer Garner y Hoyeon Jung.