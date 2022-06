Ana de Armas arrasa con las fotos en bikini de sus misteriosas vacaciones en Italia

Ser la nueva chica Bond (en Sin tiempo para morir), actuar con Ryan Gosling y Chris Evans (con quienes comparte reparto en El hombre invisible) y, atención, ser la elegida para llevar a Marilyn Monroe en su biopic, Blonde, son solo algunos de los logros profesionales que Ana de Armas ha alcanzado en los últimos meses. Triunfos que, además de confirmar que es una de las nuevas favoritas de Hollywood, también le han habrán hecho lidiar con una agenda de lo más ocupada: rodajes, estrenos, promociones... En este marco, se entiende la ilusión con la que ha vivido (y compartido) su últimas vacaciones, una escapada a la costa Amalfitana en la que ha estado acompañada de un misterioso chico.

"♥️☀️🇮🇹", escribía como todo título la intérprete cubana en el álbum que ha compartido con sus casi 7 millones de seguidores, quienes no han tardado en reaccionar: en dos horas, la publicación superaba los 600.000 me gusta (y subiendo). En las imágenes, podemos ver a Ana con un look playero formado por un slip dress amarillo sobre el que se ha colocado un pañuelo de Louis Vuitton, una de sus firmas favoritas. Además, en otras de las instantáneas aparece en bikini, dejando claro que sigue tan en forma como en la película de James Bond que estrenó hace poco más de un año.

Pero, aparte de capturas suyas y de varios planos de la costa italiana, en otra de las instantáneas se aprecia que está acompañada de un chico, anónimo por el momento ya que no está etiquetado en su publicación. Sin embargo, siguiendo los titulares internacionales de los últimos meses, todo apunta a que sería Paul Boukadakis, el empresario y vicepresidente de Tinder con el que se ha relacionado a Ana tras su ruptura con Ben Affleck. ¿Tendremos pronto una confirmación oficial de la pareja, más allá de dos pares de piernas sobre un barco frente a Positano? Ojalá sí.