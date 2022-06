Sabemos por qué Ana de Armas siempre elige el mismo vestido de invitada en sus citas más importantes

En algunas ocasiones, asentarse de por vida en una zona de confort en términos de moda, puede ayudar a crear una imagen consolidada de una misma, como es el sonoro caso de Jennifer Aniston y sus eternos diseños oscuros con líneas limpias. Una brillante lección de estilo digna de experta que ha dado la vuelta al mundo, otorgándole el título de una de las mujeres más elegantes de la historia de Hollywood, ¡y por la que no pasa el paso del tiempo! Un sabio truco que una de las actrices del momento, Ana de Armas, parece haber tomado prestado según los últimos estilismos que ha lucido en los eventos.

Gracias a su gran influencia en la industria, la protagonista de la película sobre Marilyn Monroe que podrás ver a finales de septiembre en Netflix, acude a los desfiles más importantes de las Semanas de la Moda y tiene la oportunidad de estrenar cualquier tipo de prenda que desee. Pero según nuestro análisis, hemos encontrado cuál es su silueta predilecta, aquella con la que siempre triunfa. La llevó en una de la citas más importantes su carrera profesional, en la premier de James Bond: No time to die. Ni infinitas capas de tul ni decenas de apliques de brillos, la cubana que ha despegado hacia la cima del éxito después de convertirse en 'chica Bond', es fan de las estructuras femeninas que siguen al milímetro el minimalismo. Así lo ha confirmado en otro evento exclusivo con un look que querrás imitar en tu próxima fiesta.

La silueta favorita de Ana de Armas

¿Conoces el dicho del 'menos es más'? Pues del hecho... ¡al hecho! La técnica del lujo silencioso cada vez es más común entre los referentes de la moda que la adaptan a su día, como lo hace de forma sensacional la modelo y empresaria Rosie Huntington-Whiteley, y ahora en el guardarropa de Ana está más presente que nunca, ¡y nos encanta! Como ya sabrás, cuanto menos logo, más exclusivo, y la marca que la ha vestido estos últimos días, The Row, apuesta por la simplicidad al cuadrado, un sello que ha marcado la vida de sus fundadoras, las gemelas Olsen y que ha conquistado a la actriz. Así que si dudas sobre qué modelo invertir para poder lucirlo en cualquier momento sin importar las tendencias punteras de la temporada, sigue sus pautas y triunfarás. Que sea con pronunciado escote en 'V' para estilizar el pecho, largo hasta los tobillos o incluso podría ser midi, que la tela -preferiblemente en tonos oscuros- tenga gran caída y deje al descubierto parte de los hombros, una de las zonas más sexy pero también elegantes del cuerpo femenino.