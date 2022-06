Dos décadas después, Jennifer Aniston sigue llevando un icónico vestido de 'Friends'

Fue en 1994 cuando Friends se estrenó por primera vez en la pequeña pantalla, y aunque ya han transcurrido más de dos décadas desde que terminara, su influencia todavía se mantiene presente. En parte debido a la reunión que recientemente celebraron sus protagonistas, devolviendo con ella el furor entorno a esta ficción que forma parte de la cultura pop. Y a menudo son sus propios intérpretes los que rinden pequeños homenajes a la serie que les otorgó fama mundial, normalmente a través de sus redes sociales, como acaba de hacer Jennifer Aniston. La actriz ha revelado que cuando finalizó el rodaje, decidió conservar algunos recuerdos, como por ejemplo parte del vestuario que usaban durante los episodios. Entre aquellas prendas, hay una en concreto que todavía se pone: un vestido que llevó Monica Geller durante la octava temporada, ¿lo recuerdas?

"¿Os suena este vestido? ¡Aún lo tengo!", escribía la actriz en una publicación que recientemente compartía con sus seguidores, en la que podemos observar un fragmento del capítulo 20 de la octava temporada, emitido durante el 2002. En él aparece su amiga y compañera, Courteney Cox sentada en el famoso sofá de Central Perk con un vestido de tirantes con estampado floral, en color gris y negro, con detalle de encaje. Una pieza que formaba parte del vestuario de aquel entonces y que Jennifer Aniston decidió conservar después ya no solo como recuerdo, sino como un básico de armario recurrente.

La prueba la encontramos en las redes sociales de Chris McMillan, quien lleva siendo el peluquero de la californiana desde que ella protagonizaba Friends. Fue el artífice de la icónica 'melena Rachel Green', a capas y con sus características mechas rubias, que años después aún continúa pidiéndose en las peluquerías. Ha sido el estilista quien ha compartido una foto de ambos, en la que podemos ver a la actriz posar con el mismo vestido que llevaba Monica en la ficción.

Según contó hace tiempo en una entrevista, esta es una de las posesiones más preciadas que conserva de aquella época. "Fui a la sala de vestuario y saqué uno de los vestidos que llevaba Monica", admitió hace tiempo a un medio estadounidense. "Todavía lo tengo y me lo pongo, me queda bien. Es floral, con encaje negro, flores, cuello en V y pequeños volantes en las mangas". Una descripción que encaja perfectamente con el look que podemos apreciar en la instantánea. "La moda siempre vuelve", reza la popular frase... ¡Y sin duda lleva razón!