Las confesiones de Ana de Armas sobre la comentada película que estrena en el Festival de Venecia

En la 79 edición del Festival de Venecia se va a proyectar por primera vez uno de los estrenos más esperados del año: Blonde, un biopic sobre la vida de Marilyn Monroe que está protagonizado por la actriz hispano-cubana Ana de Armas. Sin duda, este es uno de los papeles más importantes de su meteórica carrera, pero también ha supuesto todo un reto para ella porque no es nada fácil tener que ponerse en la piel de una de las mayores leyendas de Hollywood. Sin embargo, la intérprete ha reconocido que su preparación para este personaje tan crucial no ha sido como la mayor parte de los espectadores se pueden imaginar, ya que su intención nunca ha sido la de crear una réplica exacta de la protagonista de Con faldas y a lo loco, sino más bien proyectar su lado más emocional. "Mi trabajo no era imitarla. Estaba interesada en sus sentimientos, en su viaje vital, en sus inseguridades y en su voz, en el sentido de que ella realmente no tenía una", ha declarado en una entrevista con L'Officiel.

VER GALERÍA

Un método interpretativo que le ha supuesto horas de estudio para sumergirse por completo en el complejo mundo de Marilyn Monroe, porque, como la propia Ana ha confesado en el citado medio, antes de formar parte del elenco de la película nunca había sido una gran fan de la tentación rubia, y, por lo tanto, no conocía bien su historia. Esta producción está dirigida por el cineasta Andrew Dominik (Mátalos suavemente), y, al igual que todo lo que rodeó la vida del personaje principal, no ha estado exenta de controversia. La última de ellas tiene que ver con el criterio de clasificación por edades porque los expertos encargados no la han considerado apta para menores de 17 años debido a que algunas de sus escenas pueden contener imágenes sensibles. Un hecho que le ha parecido de lo más injusto a la artista que cree que todos los momentos del largometraje han sido trabajados con cuidado y esmero y que son muy necesarios para entender el trágico desenlace que tuvo la cantante.

VER GALERÍA

De Marilyn Monroe a un romance caníbal, las películas que van a morder este año en el Festival de Venecia

De Penélope Cruz a Ana de Armas: estos son los encargados de poner el sabor español al Festival de Venecia

Otra de las polémicas que ha acompañado desde un principio al rodaje han sido las críticas por el acento hispano de la actriz en su interpretación. Unos ataques a los que Brad Pitt, que hace las veces de productor, salió en defensa. El oscarizado actor llegó a asegurar que no fue hasta que vió el casting de la también chica Bond cuando notó que el proyecto estaba listo para comenzar y tener éxito, previamente se habían barajado otros nombres de grandes estrellas como Naomi Watts o Jessica Chastain. Ahora, con 10 años de planificación a sus espaldas, la ciudad de los canales y su prestigiosa Mostra de Cine le dan su bendición. Una ficción que ya se postula como uno de los títulos más aclamados de la temporada y que estará disponible para todo el mundo en la plataforma de contenido digital Netflix a partir del 28 de septiembre.

VER GALERÍA

Ana y Marilyn dos vidas muy distintas

Poco o nada tiene que ver la personalidad real de Ana de Armas con la de la gran diva. La actriz de El Internado ha optado por un estilo de vida personal de lo más sencillo y alejado del foco público. En estos momentos, ni siquiera vive en la ciudad de Los Ángeles porque no soportaba la enorme presión mediática que recibía de manera diaria tras poner fin a su historia sentimental con Ben Affleck. Al igual que el ya marido de Jennifer Lopez, la artista ha recuperado la ilusión por el amor junto a Paul Boukadakis, el vicepresidente de la aplicación de citas Tinder, con el que disfruta de un romance discreto.

Blonde’: las claves de la película con la que Ana de Armas se corona en Hollywood

Ana de Armas presume de piernas con una falda escamada muy atrevida