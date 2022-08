Ana de Armas, a punto de aterrizar en Venecia con su trabajo más comentado

La cuenta atrás ha comenzado. Quedan solo unas horas para que dé comienzo una de las citas más destacadas para el séptimo arte: la 79 edición del festival de cine de Venecia. La alfombra roja de esta muestra estará desplegada desde el 31 de agosto hasta el 10 de septiembre y por ella desfilarán artistas de todo el mundo entre los que se encuentra Ana de Armas. La actriz, expareja de Ben Affleck, es una de las asistentes más esperadas ya que en este escenario se estrenará el trabajo más comentado de su exitosa carrera: Blonde. En este largometraje se mete en la piel de Marilyn Monroe, un icono intergeneracional, y su actuación ha dado mucho que hablar.

El Lido, una pequeña isla de Venecia, acogerá en los próximos días una auténtica cumbre de estrellas ya que su casino sirve como telón de fondo de esta Bienal. "Una de las películas más esperadas de los últimos dos años es Blonde, de Andrew Domink. Es mejor que descubras la película por ti mismo, así como la extraordinaria actuación de Ana de Armas”, ha dicho la propia organización en sus perfiles. Se espera con gran expectación la llegada de la intérprete hispanocubana a Italia para el estreno de la biopic de Marilyn Monroe, que estará disponible a finales de septiembre en Netflix y que llega justo 60 años después del fallecimiento del ícono de Hollywood.

Aunque el resultado completo del rodaje aún no se ha mostrado, sí se han adelantado algunos trailers. Unos adelantos en los que todas las miradas se han puesto en Ana de Armas, que ha generado opiniones muy diversas. Mientras que algunos aplauden su interpretación, una de las más difíciles al meterse en la piel de una persona real, a otros no les ha gustado el acento cubano con el que habla en Blonde. "Estuve nueve meses entrenando mi dialéctica, a base de practicar para lograr el acento correcto. Fue una gran tortura, muy agotador. Mi cerebro estaba frito", dijo en The Times la actriz, que se hizo conocida en nuestro país gracias a su participación en El Internado.

Cuando a la intérprete le llegó la propuesta de este proyecto, lo que más le atrajo fue poder representar lo que la artista sentía no solo como Marilyn Monroe, sino también como Norma Jeane. De este modo dscubrió que "la versión más atrevida, sin disculpas y feminista de su historia que jamás había visto". Para cada toma pasaba por un proceso previo de caracterización que duraba tres horas. Por su parte, el director tuvo claro desde el principio que Ana era la persona indicada. Además, los herederos del patrimonio del recordado icono están contentos con la actuación de la actriz y también la ha defendido Brad Pitt diciendo que está "fenomenal". El oscarizado actor produce la película mediante Plan B, su productora.

Ana de Armas, de 34 años, es una de las actrices del momento y se ha hecho un importante hueco en Hollywood. Sin embargo, ha preferido no vivir en la meca del cine porque no se sintió cómoda con la constante atención de los medios que acaparó durante su relación y posterior ruptura con Ben Affleck. Actualmente, la chica Bond atraviesa un buen momento personal gracias a su discreto romance con Paul Boukadanis, ejecutivo de Tinder, de los focos. Mientras, su ex acaba de contraer matrimonio por partida doble con Jennifer Lopez, con la que ha estado de luna de miel en Italia.

