¡Como dos auténticos turistas! Los sorprendentes planes de Jennifer Lopez y Ben Affleck en su luna de miel

Después de un fin de semana intenso y lleno de emociones en el que han celebrado su amor rodeado de las personas a las que quieren, Jennifer Lopez y Ben Affleck disfrutan de la luna de miel. La pareja ha elegido Italia para este viaje que, con toda seguridad, recordarán para siempre al ser el primero que hacen tras su enlace en el estado de Georgia, convertidos ya en marido y mujer. Los artistas desconectan en el Lago de Como, uno de los enclaves más románticos de la región de Lombardía. Además, aprovechan su estancia para hacer curiosos planes como visitar un local dedicado a la decoración. ¿Estarán cogiendo ideas para modificar su vivienda o amueblar una nueva?

Con un vestido cut-out color mostaza de mangas abullonadas, gafas de sol y melena suelta, la intérprete de temas como El anillo, Let´s get loud o Dance again aparece en una imagen tomada durante su visita a la tienda Decio Immagine Casa. Junto a JLo, que aparece tomando un helado, se encuentran su esposo y algunos trabajadores del local, quienes no quisieron perder la oportunidad de fotografiarse con estos "clientes inesperados". El establecimiento, especializado en muebles, objetos de decoración y ropa de hogar, está situado en el centro de Menaggio, en su zona peatonal.

Los recién casados estaban disfrutando de un agradable y tranquilo paseo como cualquier otro turista cuando entraron a la tienda. Primero accedió JLo, que iba con unas sandalias planas doradas de estilo playero, y unos pasos por detrás iba el oscarizado protagonista de Argo tomándose un helado. Dentro del establecimiento, por el que estuvieron caminando, se interesaron por los diferentes objetos que venden. La cantante del Bronx (Nueva York), con un sombrero blanco, se paró en la zona textil para ver con detalle las prendas. Algunos viandantes los fotografiaron también abandonando la zona comercial en una vespa conducida por el propio Affleck.

Durante sus días en Italia han sido fotografiados, tal y como muestra Daily Mail, en la casa que George y Amal Clooney poseen en esta localidad. Ambos han quedado fascinados con las impresionantes vistas al Lago de Como que hay desde el balcón de esta propiedad llamada Villa Oleandra y han sacado sus propios teléfonos para inmortalizar el bonito paisaje sin dejar de compartir miradas de complicidad y amor que demuestran que aún están en una nube tras su boda. Se trata de una casa palaciega del siglo XVIII que el actor de la saga Ocean's adquirió en 2002 por doce millones de euros y cuenta con embarcadero propio, una comodidad que garantiza la privacidad de los huéspedes.

Un doble enlace

El viaje llega después de su gran boda sureña de tres días. El viernes, la pareja organizaba una cena de bienvenida; el sábado llegaba la boda, con su posterior banquete y fiesta; como broche de oro, el domingo hacían barbacoa y pícnic para despedir a sus invitados, entre los que se encontraban Matt Damon, Kevin Smith o Jason Mewes. Los asistentes aseguran que fue un cuento de hadas en el que se lo pasaron increíble y la novia parecía una princesa que estaba impecable. La propia artista ha mostrado orgullosa los tres vestidos de alta costura de Ralph Lauren que usó el día que dio "sí, quiero" a su marido, con el que disfruta de una segunda oportunidad tras haber tenido ya una relación hace dos décadas. En julio también hicieron una boda en Las Vegas.

