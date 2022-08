El emotivo discurso con referencias al pasado que pronunció Ben Affleck en su boda con Jennifer Lopez

Durante el enlace que celebraron el pasado fin de semana Jennifer Lopez y Ben Affleck se vivieron numerosos momentos románticos. Uno de los más destacados fue el discurso que el protagonista de Armageddon, Argo, Daredevil o La liga de la justicia pronunció durante la ceremonia, celebrada al aire libre en los jardines de su mansión de Hampton Island (Georgia) y oficiada por el guía espiritual Jay Shetty. Durante esta intervención, el intérprete de 50 años (los cumplió el 15 de agosto, escasos días antes de la boda) no solo habló abiertamente de sus sentimientos por la artista neoyorkina sino que también recordó la primera parte de su historia de amor, hace dos décadas.

"Ben pronunció un apasionado discurso profesando su amor por Jennifer y sus hijos y dijo que los niños son la bendición y el regalo que sucedió porque no se casaron antes y la prueba de que todo sucede por una razón”, ha explicado una fuente cercana a la pareja en US Weekly. Así, el ganador de dos premios Oscar considera que no se casaron antes, precisamente en esta misma finca. porque necesitaban tener a sus respectivos hijos. Cabe recordar que tras su ruptura en 2004, la artista tuvo a los mellizos Max y Emme junto a Marc Anthony mientras que Afleck formó con Jennifer Garner una familia numerosa compuesta por Violet, Seraphina y Samuel. Los cinco han tenido un papel protagonista en el enlace.

Los invitados, entre los que se encontraban Matt Damon, Kevin Smith o Jason Mewes, han asegurado al citado medio que la boda ha sido un fin de semana lleno de festejos y que parecía un cuento de hadas en el que lo pasaron increíble sin dejar de bailar toda la noche. Han dicho también que fue una celebración íntima ya que el objetivo principal era celebrar su amor. Sobre los tres looks de la cantante de El anillo, On the block o Let´s get loud, ha dicho que parecía una princesa que estaba impecable. Ha sido la propia artista quien ha mostrado orgullosa los tres vestidos de alta costura de Ralph Lauren que usó en su gran día.

Rumbo a su luna de miel

Ya convertidos en marido y mujer, y aún en una nube por todo lo vivido, la pareja ha dado comienzo a su romántica luna de miel. El destino que han elegido para comenzar su viaje de novios es Italia, concretamente el Lago Como, donde tiene una casa su gran amigo George Clooney. En este mágico enclave han sido fotografiados dando un paseo en barco frente a la costa de Tremezzo. Después de su primer enlace, celebrado a mediados de julio en Las Vegas, los artistas también apostaron por Europa. Concretamente hicieron una visita exprés a la ciudad de París, donde conocieron algunos de los monumentos más emblemáticos y disfrutaron de planes gastronómicos.