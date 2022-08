De Marilyn Monroe a un romance caníbal, las películas que van a morder este año en el Festival de Venecia

Este miércoles arranca una de las citas marcadas a fuego en el calendario cinéfilo del año: el siempre glamouroso Festival de Venecia que alcanza su 79ª edición. Cita imprescindible para los amantes del Séptimo Arte donde, a lo largo de los once días que dura el prestigioso certamen, 23 películas pelearán por hacerse con el codiciado León de oro. Todas las miradas estarán puestas sobre la Mostra para, primero, ver a las grandes estrellas que desfilarán por la alfomba roja y, a continuación, descubrir las propuestas que traen bajo el brazo.

Del 31 de agosto al 10 de septiembre, serán un total de 73 largometrajes -los que aspiran a llevarse el trofeo y los que están fuera de competición-, 16 cortos y 2 series en la gran pantalla que intentarán conquistar a un jurado y público siempre exigentes. Entre los filmes que prometen dar que hablar predomina el genéro dramático en cintas como White Noise, The Whale, Bones and all y L’immensità, sin olvidarnos del esperado biopic de Marilyn Monroe, pero también hay comedias a las que no perder la pista como Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades).

Son cintas protagonizadas por cotizados nombres de la interpretación como Hugh Jackman, Penélope Cruz, Adam Driver, Timothée Chalamet, Ana de Armas o Brendan Fraser, entre otros, que se han puesto a las órdenes de directores tan reputados como Lars Von Trier, Alejandro González Iñárritu, Darren Aronofsky o Luca Guadagnino. Con todo ello y más, la lista de los grandes íitulos para el Festival de Venecia 2022 es la siguiente:

'Blonde', el esperadísimo 'biopic' de Marilyn Monroe que protagoniza Ana de Armas

El cineasta Andrew Dominik (Mátalos suavemente) dirige a la actriz hispano-cubana en el que es, si duda, el papel más potente al que Ana de Armas se ha enfrentado en su meteórica carrera. Recrear la vida de uno de los grandes mitos de Hollywood no le ha resultado nada fácil, ya que no son pocos los ojos que se han puesto sobre ella en la adaptación para la gran pantalla del best-seller homónimo. La polémica le ha acompañado desde un principio tras recibir algunas críticas por su acento durante la interpretación del personaje, algo que ha salido a defender uno de los productores de la película como es Brad Pitt.

'Bardo', el ansiado regreso de Alejandro González Iñárritu y la vuelta a su México natal

El oscarizado realizador llevaba nada menos que siete años fuera de combate y su presencia en el Festival de Venecia es una de las noticias más celebradas. Desde que triunfara con El Renacido de Leonardo DiCaprio y antes con Birdman de Michael Keaton, no le habíamos visto en acción y ahora llega por fin el momento. Su nueva obra es Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades con la que vuelve a su México natal dos décadas después de rodar la aclamada Amores perros. Además, Alejandro González Iñárritu se pasa del drama a la comedia nostálgica con este largometraje para Netflix cuyo reparto los encabezan Daniel Giménez Cacho en la piel de un periodista y Griselda Siciliani.

VER GALERÍA

'L'immensità', el último trabajo en Italia de Penélope Cruz

Nuestra actriz más internacional se pone esta vez a las órdenes del cineasta italiano Emanuele Crialese, reconocido por la crítica por Respiro y del que Penélope se ha declarado como gran admiradora. El filme, ambientado en la Roma de los años 70, narra la vida de una mujer y sus hijos en un barrio de las afueras de la capital. La intérprete madrileña no solo participa en esta película que veremos en el Festival de Venecia sino que también estrena En los márgenes, el primer largo que dirige el actor Juan Diego Botto.

'White Noise', la película de Adam Driver que abrirá el certamen

El intérprete estadounidense (La casa Gucci, Star Wars) vuelve a colaborar con el director Noah Baumbach tras la aplaudida Historia de un matrimonio que hicieron juntos, esta vez con la adaptación de unas de las novelas de escritor Don DeLillo. Película que también tiene en su reparto a Greta Gerwig y Don Cheadle, donde reflexiona sobre la familia norteamericana moderna. Producida por Netflix, White Nose abrirá la Bienal y hay muchas esperanzas puestas en ella.

VER GALERÍA

'Bones and all', Thimothée Chalamet y Luca Guadagnino se dan al 'canibalismo'

El que es uno de los actores de moda en la meca del cine y el reconocido director italiano ya trabajaron juntos en la aclamada Call me by your name, por lo que su nueva unión para la gran pantalla promete hacer las delicias de sus seguidores. Luca Guadagnino (Suspiria) quiere seguir sorprendiendo al espectador después de su última etapa televisiva, y lo hace con esta historia de amor nada convencional de una pareja que practica el canibalismo. Adaptación de la novela de Camille DeAngelis, esta road movie seguro que no va dejar indiferente a nadie.

Colin Farrell, Ricardo Darín, Olivia Wilde, Harry Styles... en los otros títulos que tampoco van a pasar desapercibidos

Además de las películas mencionadas, el Festival de cine de Venecia 2022 ofrecerá otras propuestas más que interesantes como The banshees of Inisherin, que tiene Colin Farrell al frente del reparto y supone el nuevo trabajo del director Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras). No hay que perderse tampoco Argentina, 1985 con Ricardo Darín y que recrea la batalla judicial contra los responsables de la dictadura militar del país.

VER GALERÍA

También se espera con impaciencia la cinta Don't worry, darling en la que Olivia Wilde se pone tras las cámaras mientras que el cantante Harry Styles, pareja de la también actriz, es el protagonista. En The whale, veremos a un profesor que pesa 270 kilos en un rol interpretado por Brendan Fraser y que tiene como máximo responsable al siempre provocador Darren Aronofsky (Pi, La fuente de la vida, El luchador, Cisne negro y Madre). El francés Florian Zeller le ha pillado el gusto a versionar sus propias obras de teatro y, tras la esplédida The Father, llega a Venencia con The Son y un Hugh Jackman a la cabeza de la cinta.

En el apartado de series, el irreverente director danés Lars von Trier (Nymphomaniac, Melancolía) nos presentará The Kingdom Exodus y seguro que vuelve a dejar con la boca abierta a más de uno. Por último, en documentales, el legendario Oliver Stone pone toda su atención en la amenaza nuclear y el cambio climático para analizar los desafíos que afronta la humanidad.