Kevin Spacey, absuelto de los cargos de agresión sexual

Kevin Spacey, que fue condenado a pagar más de 30 millones de euros por el escándalo de House of Cards el pasado agosto, ha sido absuelto en su juicio civil por abuso sexual al actor Anthony Rapp, de 50 años, compañero de profesión que le había acusado de intentar forzarle a un encuentro en su apartamento de Nueva York cuando solo tenía 14 años. Después de aproximadamente 80 minutos de deliberaciones, los once integrantes del jurado (uno de los miembros no ha acudido al juicio por problemas de salud) han tomado la decisión de que el premiado intérprete, de 63 años, no es responsable en la demanda civil por agresión sexual, por lo que no tendrá que pagar la compensación de 40 millones de dólares que la acusación le pedía por los hechos supuestamente ocurridos en 1986.

VER GALERÍA

Kevin Spacey y su mensaje de inocencia al estilo 'House of Cards' que ha indignado a Hollywood

El jurado ha determinado en su veredicto "unánime" que el intérprete de American Beauty no se sobrepasó aquella noche con Rapp, quien había acudido a una fiesta en el apartamento de Spacey, que entonces tenía 26 años. El demandante había asegurado que Kevin estaba en estado de embriaguez y que lo inmovilizó para llevarlo a la habitación de forma agresiva. "Estaba atrapado. No sabía qué hacer", explicó Anthony en su testimonio, en el que además se había dejado claro que pesar de la diferencia de edad ambos se conocían porque formaban parte del elenco en varios musicales en Broadway.

El protagonista de L.A Confidencial, que se enfrentará en junio de 2023 a otro proceso por delitos sexuales en Londres, afirmó no recordar el encuentro y meses antes del juicio pidió perdón por lo que pudo haber sido un "comportamiento de borracho profundamente inapropiado", para después ingresar en un centro de rehabilitación. "Estamos muy agradecidos con el jurado por ver a través de estas acusaciones falsas", han afirmado los abogados de Kevin.

VER GALERÍA

¿Recuerdas el 'selfie' más famoso de los Oscar? Así han cambiado las vidas de sus protagonistas

En un comunicado en sus perfiles sociales, Rapp, que no se ha pronunciado sobre el veredicto, ha agradecido al jurado por haber escuchado el caso. "Esta demanda, que se presentó como parte de un movimiento más amplio, fue para dar luz sobre todas las formas de violencia sexual. Me comprometo a seguir esforzándome para garantizar que podamos vivir y trabajar en un mundo libre de agresiones de cualquier tipo. Espero sinceramente que los supervivientes continúen contando sus historias y luchando por la rendición de cuentas", ha escrito el también actor.