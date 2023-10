Todo sobre 'Griselda', la nueva serie de Sofía Vergara tras su divorcio en la que está irreconocible

¡Sofía Vergara vuelve a la televisión! Tras el éxito que cosechó en la pequeña pantalla con Modern Family ahora la actriz, de 51 años, se sumerge en un proyecto completamente opuesto protagonizando Griselda, una de las series más esperadas del momento, que se estrenará en Netflix a nivel global el 25 de enero de 2024. Se trata del primer trabajo de la actriz colombiana tras su sonado divorcio de Joe Manganiello, tras siete años de matrimonio, en el que rompe con todo a lo que nos tiene acostumbrados y donde encara su primer papel dramático.

La serie, de los creadores de Narcos, donde la protagonista de Koati también es co-creadora y productora ejecutiva, está inspirada en la vida de la astuta y ambiciosa Griselda Blanco, papel al que da vida Sofía, una empresaria colombiana inteligente y ambiciosa, madre abnegada y fundadora de uno de los cárteles más rentables de la historia. En el Miami de los años 70-80, la letal mezcla de insospechado salvajismo y encanto de Blanco la ayudó a navegar con destreza entre los negocios y la familia, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como 'la Madrina de la cocaína' o 'La viuda negra'.

Para ir abriendo boca de lo que podemos esperar de esta intensa ficción, Netflix ha lanzado un teaser, un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en el que nos desvelan lo justo y nos dejan con ganas de mucho más. En él, vemos una habitación repleta de hombres preguntando quién está al mando de uno de los cárteles más poderosos de la droga de Colombia, dando por hecho que será un varón, pero, para su sorpresa, esa persona no es otra sino que el empoderado personaje de Sofía Vergara.

En las imágenes, la protagonista de Pisándonos los tacones aparece casi irreconocible ya que, para el papel, ha sido caracterizada con diferentes prótesis en el rostro y luce muy diferente a la de la vida real, lo que representa una gran oportunidad para la artista para mostrar sus habilidades dramáticas dejando a un lado su espectacular belleza.

Quien tantas veces nos ha hecho reír ha sabido cambiar de registro a la perfección para dar vida a este enigmático personaje. "Ella es muy buena en eso y es algo que ha estado llevando consigo", ha desvelado sobre el trabajo de la jurado de Got Talent América Eric Newman, co-creador y productor ejecutivo de Griselda, a The Hollywood Reporter. Además ha añadido que "volviendo a tu pregunta sobre lo que me atrae, o cuál es el hilo conductor, es ese tipo de pasión. Siempre hay alguien en la ecuación, y yo he sido la persona y también he facilitado a esa persona, y aquí estaba Sofía que dijo: 'Quiero hacer esto'. No sé si puedo hacer esto, pero quiero intentarlo. Y sabía que ella podía", ha aseverado.

"Como inmigrante colombiana y madre soltera que llegó a América y construyó un imperio, Sofía comparte ese aspecto personal de este personaje; su pasión por contar su historia fue innegablemente la fuerza impulsora de este proyecto. Lo que realmente sorprenderá a los espectadores es cómo abarca esta completa oscuridad en su interpretación, muy lejos de la querida estrella de comedia por la que es conocida. Encontrar el camino hacia ese lugar fue su gran reto en esta serie, y ver la exitosa transformación fue un privilegio", ha explicado Eric Newman en la presentación a los medios de la ficción.

No ha sido un trabajo sencillo, pero Sofía Vergara ha sabido entender a la perfección el alma de esta aguerrida figura y transmitirla a través de la pantalla. "Cuando conocemos a Griselda, es una mujer invadida por el mundo dominado por los hombres que la rodean. También vemos su evolución a medida que utiliza su opresión como medio de terror: estas imágenes son sólo un atisbo de la dualidad. La duplicidad es lo que me parece tan fascinante de Griselda, y Sofía Vergara capta su esencia increíblemente", ha afirmado Andrés Baiz, director y productor ejecutivo de la ficción.