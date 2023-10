Así fue el último reencuentro de Matthew Perry con todos sus compañeros de ‘Friends’ en 2021

En 1994, llegaba a la pequeña pantalla Friends. Sus cinco protagonistas: Phoebe (Lisa Kudrow); Rachel (Jennifer Aniston); Mónica (Courtney Cox); Joey (Matt LeBlanc); Ross (David Schwimmer); y Chandler (Matthew Perry) robaron el corazón de los espectadores y se quedaron junto a ellos durante diez temporadas repletas de risas y emoción. Posiblemente, una de las claves del gran éxito de este proyecto de Warner es que la conexión de los actores fue más allá de la ficción y se convirtieron en buenos amigos en la vida real.

Tras la inesperada muerte de Matthew Perry a los 54 años, su cuerpo ha sido hallado sin vida este sábado por la noche en el jacuzzi de su mansión de Los Ángeles (California) por la polícia, recordamos la última vez que el grupo con los ‘colegas’ más famosos de la historia estuvo junto. Fue en 2021, diecisiete años después del final de la serie, cuando la plataforma de streaming HBO Max consiguió que todos ellos se reuniesen en el coqueto apartamento que estaba situado en pleno corazón de Nueva York.

No se trataba de un reboot en el que los fans pudieran ver cómo la vida y el paso del tiempo había tratado a sus queridos personajes, sino que, junto al maestro de ceremonias James Corden, los intérpretes recorrieron los sets más emblemáticos del rodaje, desvelaron secretos inéditos y recordaron sus anécdotas favoritas de la ficción. Además, releyeron el guión, entonaron algunas de las frases más míticas y charlaron con otras celebrities internacionales cuyas carreras profesionales han estado influenciadas de alguna manera por Friends.

Un reencuentro que despertó la nostalgia de millones de personas y en el que los artistas demostraron una vez más la gran sintonía que comparten. No en vano durante una década formaron una familia de lo más unida que fue un apoyo fundamental para Matthew Perry en sus peores momentos con los problemas de adicción. “Siempre fueron pacientes y comprensivos. Nunca me dejaron solo. Éramos como los pingüinos, cuando uno se sentía enfermo o herido, los otros le respaldaban”, relató el actor en su libro de memorias Friends, Lovers and The Big Terrible Things (Amigos, amantes y aquello tan terrible).

El intérprete de origen canadiense les tenía un gran cariño a todos ellos, pero, en su corazón había un sitio especial para Jennifer Aniston. Ambos eran los más jóvenes del elenco y la estrella de Una pareja de tres fue la primera en brindar ayuda a Perry cuando se dio cuenta de su enfermedad. “Fue la que más cerca estuvo de mí y siempre le estaré agradecido por ello”, explica en las ya mencionadas memorias.