El padre de Bertín Osborne, ingresado de urgencia a los 95 años

El presentador y cantante Bertín Osborne (68 años) tenía previsto reaparecer este jueves, 9 de noviembre, en un acto benéfico de la Fundación del Doctor Iván Mañero en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con el fin de recaudar fondos, pero el también empresario no pudo acudir a la cita por un motivo de peso, y es que su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro (95 años), ha sido ingresado de urgencia.

Desde la organización del evento comunicaron que: "En el último momento, una causa de fuerza mayor, un motivo personal muy importante, es el que ha impedido a Bertín Osborne no asistir", comentó un reportero del programa 'Y ahora Sonsoles' que se trasladó hasta la ciudad condal. "No se trata de una excusa para no reaparecer ante el público después de las últimas declaraciones de Gabriela Guillén", añadió.

Según se contó en el programa de Antena 3 y ha confirmado uno de los amigos de Bertín, el torero Francisco Rivera, "el miércoles recibió una llamada porque su padre, que tiene 95 años, fue trasladado al hospital y se quedó ingresado. Él y sus cuatro hermanas se preocuparon de inmediato por la salud de su padre y se trasladaron al centro hospitalario para poder estar con él". "Parece ser que tiene que ver con unos medicamentos que le han sentado mal, y ahora le están ajustando las dosis y está respondiendo muy bien a los tratamientos», añadió la periodista Isabel González. Parece que puede ser durante el día de hoy, viernes 10 de noviembre, cuando reciba el alta hospitalaria.

Una prueba de paternidad pendiente

La última entrevista de Gabriela Guillen (36) en el programa de Y Ahora Sonsoles de Antena 3 ha causado mucho revuelo. La empresaria ha asegurado que se ha sentido muy sola durante los meses de su embarazo y que por ello su bebé, que está previsto que llegue al mundo el próximo 31 de diciembre, llevará su apellido y no el de Bertín Osborne. “Él no ha estado pendiente”, ha explicado para justificar esta drástica decisión.

La periodista Paloma García Pelayo, que en los últimos meses está ejerciendo de portavoz del intérprete de Buenas noches señora, ha declarado que: “Tengo que decir que ayer me puse en contacto con Bertín y lo primero que va a hacer cuando nazca el bebé es una prueba de paternidad. Me lo volvió a confirmar, En el momento que se haga la prueba de ADN, si es suyo, se hará cargo de su manutención y del resto de gastos que correspondan”.