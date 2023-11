Bertín Osborne desmiente las últimas declaraciones de Gabriela Guillén y le lanza un contundente mensaje

La última entrevista de Gabriela Guillen (36) en el programa de Y Ahora Sonsoles de Antena 3 ha causado mucho revuelo. La empresaria ha asegurado que se ha sentido muy sola durante los meses de su embarazo y que por ello su bebé, que está previsto que llegue al mundo el próximo 31 de diciembre, llevará su apellido y no el de Bertín Osborne (68). “Él no ha estado pendiente”, ha explicado para justificar esta drástica decisión.

Durante esta conversación con la hija de Fernando Ónega la joven modelo de origen paraguayo también ha relatado que el presentador jamás le ha mencionado nada sobre una prueba de paternidad, algo de lo que se enteró a través de los medios de comunicación. “Nunca me lo ha pedido y me extraña que lo haga ahora, pero yo no tengo ningún problema en hacerlo porque no tengo duda de que Bertín es el padre”.

Unas declaraciones que la periodista Paloma García Pelayo, que en los últimos meses está ejerciendo de portavoz del intérprete de Como un vagabundo, ha querido desmentir. “Tengo que decir que ayer me puse en contacto con Bertín y lo primero que va a hacer cuando nazca el bebé es una prueba de paternidad. Me lo volvió a confirmar, En el momento que se haga la prueba de ADN, si es suyo, se hará cargo de su manutención y del resto de gastos que correspondan”.

Otro de los puntos en los que la comunicadora se ha mostrado en desacuerdo con Gabriela es cuando esta ha negado haber llegado a un acuerdo económico con el maestro de ceremonias de Mi Casa es la tuya. “Me dio dinero los dos primeros meses, pero no quiero nada si no es atención, para mí eso es más valioso que el dinero. Si eres padre tienes que estar ahí. Él quería limpiar su conciencia con dinero y nunca lo acepté”.

Sin embargo, Paloma ha asegurado que hay datos que demuestran que Bertín le ha hecho varias transferencias bancarias a Gabriela para que pudiera vivir de manera más desahogada el tiempo que durase su baja por maternidad. “La vi nerviosa en la cuestión económica. No tiene más que decir. La información está fechada, con cantidades. Es una evidencia que ella no dice la verdad”.

El otro nacimiento en la familia Osborne

En medio de toda esta polémica Bertín se mantiene en un segundo plano apartado del foco mediático y tan solo se pronuncia a través de portavoces. Una discreción que también están siguiendo sus tres hijas mayores: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia (34). Precisamente, esta última también está en la recta final de su segundo embarazo por lo que la pequeña Violeta tan solo se va a llevar unas semanas de diferencia con su tío.

