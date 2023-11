Gabriela Guillén habla de su relación con Bertín en la recta final de su embarazo y toma una importante decisión

Están a punto de cumplirse cuatro meses desde que la impactante noticia del embarazo de Gabriela Guillén junto a Bertín Osborne saliera a la luz. Un inesperado giro que llegaba a la vida del cantante madrileño a los 68 años y que suponía el futuro nacimiento de su sexto hijo. Ahora, con ese momento a la vuelta de la esquina y tras numerosas polémicas que han rodeado a ambos, la orgullosa mamá se ha sentado en un plató para hablar en la recta final de su estado de buena esperanza y desmentir y aclarar algunas informaciones. Radiante y entusiasmada con ver la carita a su bebé, la joven empresaria y modelo, que sale de cuentas el día 31 de diciembre, ha charlado frente a los focos con Sonsoles Ónega un mes y medio después de hacerlo por última vez en el mismo lugar.

Dispuesta a hacer la prueba de ADN

Gabriela visitó el espacio de Antena 3 Y ahora Sonsoles por primera vez el 20 de septiembre, una aparición televisiva muy esperada en la que dio detalles de la etapa tan especial que atravesaba y aseguró que contaba con el beneplácito del exmarido de Fabiola Martínez, pues "confía plenamente en mí", según dijo. Desde entonces, muchas cosas han cambiado, razón por la que ha repetido experiencia y ha revelado cuál es la situación actual de su vínculo con el padre de su hijo, además de dar respuesta a asuntos que han sobrevolado la crónica social en los últimos días, como el apoyo económico que ha recibido por parte del artista o la supuesta prueba de paternidad que este estaría considerando solicitarle cuando llegue al mundo su hijo. "Nunca me la ha pedido y me extraña mucho que lo haga ahora", ha señalado tajante: "Él me ha dicho que no la ha pedido, yo no tengo ningún problema en hacérmela", ha agregado, al tiempo que ha admitido que la expareja de Fabiola Martínez no le comentó nada sobre ese test de ADN y que se enteró de la noticia a través de la prensa.

Dos días después de compartir su primer posado presumiendo de prominentes curvas premamá en su perfil social, en el que ya ha superado los ocho mil admiradores, Gabriela ha reaparecido en la pequeña pantalla asegurando estar "harta de escuchar mentiras y especulaciones". Con la total convicción de que el presentador de Mi casa es la tuya es el padre del bebé, se ha ofrecido a llevar a cabo dicha prueba y ha reconocido sentirse sola, pues Bertín no está acompañándola en esta etapa como le hubiera gustado. "Él no está pendiente y no me pregunta qué tal el embarazo", ha revelado decepcionada: "Si eres padre, estate ahí". También ha agregado que, en caso de que él lo desee, agradecería algún gesto de preocupación por ella, a lo cual da más valor que al dinero.

Las ayudas económicas de Bertín y el apellido del bebé

En lo que respecta al apoyo económico por parte de Bertín del que muchos medios se han hecho eco, Gabriela también ha roto el silencio. Si bien ha puesto sobre la mesa que "nunca le he exigido nada" y que"él se ha ofrecido a dármelo y yo lo he rechazado", ha matizado que no existe ningún acuerdo económico hasta la fecha, aunque sí recibió dos ingresos entre septiembre y octubre. "Él se quiso hacer cargo, está en su derecho; me ha hecho dos pagos para pagar mi alquiler y los gastos, y yo decidí no recibir más ayuda de él", ¿el motivo? según ha explicado, porque considera que hay "cosas más importantes que el dinero" y que no le está brindando en este instante tan señalado, como es estar presente. Para ella, su bebé es su prioridad y desea que crezca con una figura paterna, razón por la que podría tener una relación cordial con Bertín, aunque tiene claro que su primogénito, que nacerá casi a la par que la nieta del intérprete por parte de su hija Claudia, no llevará Osborne como apellido, sino el suyo.

Claudia Osborne luce su séptimo mes de embarazo, ajena al revuelo por la paternidad de su padre

Bertín Osborne será padre y abuelo a la vez: recordamos otros casos como los del cantante