Bertín Osborne aclara cómo es su relación actual con Gabriela Guillén

Fue el pasado mes de julio cuando saltó la noticia de la sexta paternidad de Bertín Osborne a los 69 años de edad con la empresaria Gabriela Guillén, de 36. Un inesperado embarazo que atrajo un intenso interés mediático pues nada se sabía de la relación del artista con la uruguaya. Ante los múltiples comentarios que surgieron entonces, Bertín explicó que tuvieron una relación que duró casi un año, “larga y además fantástica”, y que, aunque no son pareja, él se haría cargo de las necesidades del bebé. Desde hace semanas, el artista ha mantenido la discreción sin prodigarse en público ni pronunciarse acerca de su futura paternidad o tras las recientes declaraciones de su exmujer Fabiola Martínez y de una exconcursante de OT acerca de él. Esta ausencia ha desatado múltiples especulaciones a las que ahora ha respondido.

Las hijas de Bertín Osborne reaparecen juntas en medio de la polémica y aclaran cómo es su relación con Fabiola

En el programa Fiesta, Osborne ha desvelado dónde se encuentra y cómo es su relación actual con Gabriela, que ha continuado con su rutina diaria tratando de permanecer ajena a la atención que despierta. En un mensaje enviado a Pipi Estrada, Osborne explicó que se encuentra con un amigo. “Estoy en Portugal, en la finca de un amigo cazando. Me han contado lo que dicen ahí porque aquí no lo veo y no sé si reírme o llorar. Por cierto, desde junio no veo a Gabi, ¿no puede alguien poner cordura en esto?” leyó el colaborador en el mensaje de Bertín. Aclara así su paradero y el tipo de relación que tiene con la madre de su futuro hijo.

Bertín Osborne envía un comunicado en relación a las palabras de Chabeli Navarro

En el mes de julio, Bertín salió en defensa de Gabriela, dado el interés que había acerca de ella. “Ella no tiene que ocultar nada, la están crucificando y no hay derecho. No quiere escándalo, quiere vivir su vida, tener a su hijo, que la dejen tranquila… No hemos hecho nada malo. Si fuera así me habría quitado del medio, cosa que no voy a hacer", dijo. Dejó claro entonces que se ocupará de todo lo que necesite la empresaria. “Tendremos un niño o una niña, que será una noticia estupenda y procuraremos que sea feliz. Cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre, es lo que tengo que hacer".

Loading the player...

Gabriela Guillén responde a Bertín Osborne: 'Ha sido una sorpresa, no un accidente'

No son días fáciles para Gabriela Guillén que el pasado jueves 28 de septiembre acudía a urgencias en el sexto mes de embarazo. Tras notar molestias se trasladó al hospital Quirón Salud San José de Madrid donde le realizaron las pruebas pertinentes. Al regresar a su domicilio, más tranquila tras confirmar que su bebé se encuentra bien, desveló ante las preguntas de la prensa que se trataba de una bajaba de tensión. Sufrió poco después un golpe, una pérdida familiar que le generó mucha tristeza. Aunque no quiso dar detalles, sí pidió respeto para su dolor y los complicados momentos que atraviesa.