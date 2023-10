Gabriela Guillén no puede más y habla de su distanciamiento de Bertín Osborne en la recta final de su embarazo

Las últimas semanas están siendo bastante complicadas para Gabriela Guillén. A tan solo tres meses de convertirse en madre junto a Bertín Osborne, la empresaria, de 36 años, no ha aguantado más y ha querido revelar públicamente como es su situación actual con el padre de su futuro hijo.

La semana pasada Gabriela tuvo que acudir a urgencias porque se encontraba mal. Tras serle realizadas las pruebas pertinentes, la modelo abandonaba el centro médico señalando que tan solo había sido una fuerte bajada de tensión. La ausencia de Bertín en este momento tan delicado para la futura madre de su hijo levanto decenas de especulaciones y comentarios al respecto, que ahora Gabriela ha querido poner fin.

Dolida con esta situación, Gabriela se ha desahogado en las redes sociales s y ha asegurado que no ha visto al presentador desde principios del mes de julio. "Yo no he visto a Bertín desde la fiesta del turronero. Yo estuve con él en la finca, me quedé a dormir con él y me vine a Madrid. Desde entonces no lo he vuelto a ver'', sentenciaba la empresaria poniendo fecha así a la última vez que vio al futuro padre de su hijo.

Además, ha querido poner de manifiesto que Bertín no solo no la acompaño en su última visita al hospital, sino que ni siquiera la cogió el teléfono. "Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital. Estaba realizando un masaje con madera y mi clienta es testigo. Ella me asistió, estuvo conmigo bastante tiempo y estoy muy agradecida. Luego fui a urgencias...le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él, no sé qué le está pasando. No tengo contacto con él", explica Gabriela.

Distanciados física y sentimentalmente, la empresaria se ha mostrado muy decepcionada con el comportamiento del cantante y ha reclamado su lugar diciendo: ''Estoy bastante decepcionada, bastante dolida por una entrevista que hizo él. No son nada coherentes sus palabras con el vídeo que sacó después en Instagram. Yo me había creído todo lo que me había dicho... Señores, yo estuve con esta persona bastante tiempo, quizás no era una relación convencional, pero no soy una cualquiera".

Dispuesta a no dejarse nada en el tintero, Gabriela también ha señalado que este fin de semana tuvo que reorganizar su agenda y viajar a Sevilla a por cosas que una amiga suya le iba a dar para el bebé. "Se lo había pedido a Bertín anteriormente, me dijo que me lo iba a traer cuando viniera a Madrid, pero han sido varias las ocasiones en las que ha venido y no me lo ha traído. Por lo tanto, tuve que ir yo para no pedirle más el favor. Me vine yo con toda la carga que ha sido bastante y con toda la dificultad de traer todas las cosas a mi casa", ha terminado diciendo.

Completamente anónima hasta hace unos meses, la paraguaya ha pedido respeto a todos aquellos que hablan sobre ella, ya que al estar embarazada está sufriendo mucho estrés y esto está afectando a su bebé, aunque tampoco se ha olvidado de agradecer el cariño que ha recibido durante estos meses. ''Gracias a las personas que me apoyáis. Tenía y tengo tanta rabia por las injusticias... siempre he odiado las mentiras- ¡Puedes matar con una palabra!''.