Claudia Osborne luce su séptimo mes de embarazo, ajena al revuelo por la paternidad de su padre

Claudia Osborne cuenta las semanas para dar a luz a su segunda hija junto a su marido, José Entrecanales. La hija menor de Bertín Osborne y Sandra Domecq presume de avanzado estado de gestación durante un paseo por las calles de Madrid, ciudad a la que se ha mudado después de estar un tiempo viviendo en Australia. Vestida de un modo casual, con una camisa oversize blanca y pantalones grises, la empresaria y coach salió de compras en compañía de una amiga por la capital.

Durante su paseo nos deleitó con gestos premamá de lo más entrañables, en los que acariciaba su tripita tras notar el movimiento de su bebé en el interior. La hija de Claudia Osborne está llevando muy bien su segundo embarazo. En apenas dos meses dará la bienvenida a su hija, a la que pondrá el nombre de Violeta. La hasta ahora reina de su casa, su primogénita, Micaela, que cumplió su primer año el pasado 30 de junio, muy pronto se convertirá en hermana mayor y compañera de juegos y travesuras. La hija de Bertín Osborne está encantada con la familia que ha formado junto a su marido, José Entrecanales, con quien se casó el 2 de octubre de 2021. El día que nació su hija dice que sintió "el amor más grande" que ha sentido jamás.

El nacimiento de su segundo bebé coincidirá en el tiempo con la próxima paternidad de Bertín Osborne. La hija del presentador ha preferido mostrarse ajena al revuelo mediático suscitado por el nacimiento del que será el sexto hijo de su padre, que apenas se llevará unas semanas con Violeta, la que será la octava nieta del presentador. Claudia prefiere no hacer declaraciones al respeto, en cambio su hermana Eugenia Osborne no ha tenido inconveniente en desvelar que ni ella ni sus hermanas han influido en la decisión que ha tomado su padre de solicitar una prueba de paternidad. "Mi padre no se ha metido en nuestras vidas ni cuando teníamos 15 años. ¿Me voy a meter en la suya que tiene 70 casi? No. Él es mayor ya para tomar sus decisiones y hará lo que él crea que tiene que hacer, no entramos ahi", destaca.

La nueva paternidad de Bertín Osborne no ha estado exenta de polémica. El artista será padre de nuevo a los 69 años con la empresaria, con la que mantuvo una discreta relación que acabó hace unos meses, y está decidido a que se demuestre que el niño que espera Gabriela Guillén es suyo. "Lo ha reflexionado y es una cuestión de lógica familiar porque se lo debe a su familia, a sus hijos, a Fabiola...", explicaba Paloma García Pelayo en el programa Y ahora Sonsoles. El embarazo resultó inesperado para el cantante y tras semanas de inmenso revuelo el presentador de Mi casa es la tuya pidió que dejaran tranquilas a sus hijas mayores, Alejandra, Eugenia y Claudia, y a su exmujer, Fabiola Martínez, que tienen que hacer frente a preguntas incómodas a las que no pueden dar respuesta