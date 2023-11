La emoción de Malena Costa y sus hijos en el homenaje a Mario Suárez tras su retirada del fútbol

Mario Suárez, centrocampista de clubes como el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, se retiró hace un mes del fútbol profesional después de dos décadas de exitosa trayectoria como futbolista y grandes logros conseguidos, entre ellos su paso por la selección absoluta. El deportista, de 36 años, regresó anoche al club en el que comenzó a soñar con ser futbolista, el Alcobendas F.C, donde le rindieron un precioso homenaje tras colgar las botas. Acompañado de su mujer, Malena Costa, y sus dos hijos, Matilda, de siete años, y Mario, de seis, que contemplaban con atención todo lo que ocurría en el campo, Mario Suárez fue recibido por la afición y los niños que forman los equipos de la temporada, emocionados de ver de cerca a su ídolo.

Mario Suárez recibió una camiseta del club con el dorsal 4 y una placa conmemorativa de este día tan bonito y que siempre guardará en su memoria. "Quiero agradecer al Alcobendas Club de Fútbol el bonito detalle que tuvo ayer homenajeándome en la presentación de los equipos de la temporada. También al ayuntamiento por su implicación en el acto y su reconocimiento a mi carrera. Fue un placer compartir momentos tan especiales con los niños del club y poder aportarles con la voz de mi experiencia. Yo también fui uno de ellos. Gracias de corazón. Volveremos a vernos", señala Mario Suárez, que comenzó como futbolista de la cantera del club. "Un homenaje espectacular", señalaba Malena Costa, que vivió con mucha emoción el tributo dedicado a su marido.

El marido de Malena Costa ha comenzado una nueva vida alejado de los terrenos de juego, pero seguirá vinculado al mundo del fútbol como comentarista de La Liga en DAZN, un trabajo que compagina con la inmobiliaria que tiene junto a su hermano Sergio Suárez, Suma, o con su labor como socio de Café de Finca, marca en la que también han invertido otras figuras del deporte como Marc Gasol o Miguel Ángel Moyá. Al margen de sus negocios, podrá pasar más tiempo con su familia, su mayor tesoro. El matrimonio, que lleva once años unido y seis como marido y mujer, dieron la bienvenida a su primera hija Matilda en julio de 2016. Apenas un año después llegaba el varón a la familia, Mario, que venía a completar la felicidad de la pareja, que por el momento no quiere ampliar la familia. Hace unos días la pareja disfrutó de unos días de desconexión en familia en San Sebastián.

El pasado mes de septiembre se despedía del fútbol muy emocionado. "Gracias por todo, fútbol. Comienza una nueva etapa", expresó y compartió un emotivo vídeo en el que hace balance de sus veinte años de profesión y de los nueve equipos por los que ha pasado, entre ellos ell Atlético de Madrid, el Real Valladolid, el Celta de Vigo, el R.C. D. Mallorca, A. C. F. Fiorentina, el Valencia C.F. y el Rayo Vallecano, entre otros. A su lado siempre ha estado su esposa, Malena Costa, que se ha sentido muy orgullosa de la labor de su marido tanto dentro como fuera del campo. Por su parte, ella sigue trabajando como modelo y el año pasado publicó un libro de recetas saludables titulado No comas menos, come mejor junto a su hermana Emily.

