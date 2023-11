¡A por el tercero! María Castro anuncia que está embarazada de nuevo con una divertidísima (y muy original) foto familiar

María Castro atraviesa sin duda por su mejor etapa tanto a nivel personal como profesional, una plenitud que será aún mayor próximamente cuando nazca su tercer hijo. La intérprete anunciaba con emoción este miércoles que está embarazada de nuevo, una feliz noticia que acompaña con una imagen de lo más divertida y original. Luciendo orgullosa sus curvas premamá, la vemos posar junto a sus pequeñas y su marido haciendo la suma de 3+2=5, en alusión a todos los componentes de la que se convertirá pronto en familia numerosa.

La reacción de María Castro al encontrarse con su doble: '¡Casi me da un pasmo!'

"Hoy es el Día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando", comenzaba diciendo con nostalgia la actriz gallega de 41 años. "Pero hace tiempo que "entendí" que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestros corazones), para que otros entren en ellos...", añade la que fuera protagonista de Tierra de lobos y Sin tetas no hay paraíso.

María Castro 'muere de amor' al escuchar la simpática conversación de sus hijas

"Pues parece ser que en el 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro para acoger el amor incondicional que sólo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás", expresa de esta forma tan bonita y poética María para contar el tiempo de gestación que lleva. Finalmente, ha querido dar las "gracias por este milagro" que supone para cualquiera tener un bebé.

¡Sorpresa! María Castro cambia de look para celebrar su 40º cumpleaños

La popular intérprete sabe bien lo que es ser madre puesto que ya tiene dos hijas, Maia de siete años y Olivia de tres, fruto de su sólida relación con José Manuel Villalba. Su esposo, con el que se casó en septiembre de 2018, trabaja como CEO en una empresa dedicada a la organización de eventos. Nada más comunicar la buena nueva, la ilusionada mamá recibía un sinfín de felicitaciones por parte de amigas y compañeras como son Paula Echevarría, Lydia Bosch, Miren Ibarguren, Eva Isanta, Elena Furiase o Nerea Garmendia, entre muchas otras.

María Castro: 'La cocina gallega me corre por las venas'

Mientras sigue triunfando con el serial de época La Promesa en las tardes de Televisión Española, la actriz nos contaba el pasado marzo que ha renunciado a ciertos trabajos para poder centrarse en el cuidado de sus pequeñas. Sin embargo, ese tipo de decisiones que antes hubieran sido probablemente un motivo de agobio, ahora no son difíciles de tomar para ella porque siempre ha tenido muy claro cuál es su prioridad.

María Castro celebra el bautizo de su hija Olivia y cuenta cómo se ha portado la pequeña

En su interesantísima entrevista para ¡HOLA!, hablamos también sobre el tema de la lactancia y nos explicó la razón por la que a Olivia continuaba dándole el pecho con más de dos años, mientras que con Maia dejó de hacerlo cuando esta tenía ocho meses. A su vez, María Castro habló de otros asuntos relacionados con la maternidad como son el apego, el vínculo especial que la mayor de sus niñas ha forjado con su marido y el papel clave de los abuelos en la crianza.

María Castro y la anécdota que nadie olvidará del Festival de cine de Málaga