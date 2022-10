La reacción de María Castro al encontrarse con su doble... '¡Casi me da un pasmo!' La actriz se ha encontrado a una mujer idéntica a ella en su última visita a Pamplona

Loading the player...

'La sensación de mirarse en un espejo, sin tener uno delante, me resultó un poco fantasmagórica incluso: mismo pelo, mismo rizo y color, misma sonrisa, misma altura y tipo, casi misma edad (37 años ella, 40 yo), dos hijos ambas, y mismos estudios universitarios (profes de educación física) (…) al verla casi me da un pasmo!!!!!!' Con estas palabras María Castro ha compartido con sus seguidores sus propias impresiones después de haber conocido a 'su doble'. Tras actuar en el Centro Cultural de Noáin, en Pamplona, donde forma parte del elenco de la obra La coartada, la intérprete se ha llevado una gran sorpresa al cononcer a una mujer idéntica a ella...¡Son dos gotas de agua! ¿Quieres verla? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

¿Las ves muy cambiadas? Amaia Salamanca se reúne con sus amigas de 'Sin tetas no hay paraíso'

María Castro celebra el bautizo de su hija Olivia y cuenta cómo se ha portado la pequeña