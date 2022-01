¿Las ves muy cambiadas? Amaia Salamanca se reúne con sus amigas de 'Sin tetas no hay paraíso'

María Castro, Amaia Salamanca, Thaïs Blume y Xenia Tostado han protagonizado un precioso reencuentro para recordar su etapa juntas en Sin tetas no hay paraíso, la ficción de Telecinco en la que interpretaban a cuatro amigas del barrio que comienzan a meterse en el difícil mundo de la prostitución y del narcotráfico. Durante tres existosas temporadas, las actrices vivieron muchísmos momentos juntas y comenzaron una amistad que todavía perdura hoy. Así, las intérpretes han mostrado en sus redes sociales la agradable velada que han celebrado 15 años después de la emisión de la serie que las llevó a lo más alto de la interpretación en nuestro país. "¡Sin ellas no hay paraíso! Es juntarme con vosotras y sentir como si no pasase el tiempo, pero sí la madurez de los años. Por favor… no deshagáis el grupo de whastapp, quedemos más y sigamos siendo las chicas del barrio, al menos en espíritu, por siempre. Cuánto por recordar, cuánto por reír, cuánto por llorar. Os quiero", ha escrito Castro en su perfil junto a dos fotografías de las cuatro y haciendo referencia a que su personaje, "la Jessi", estaría muy orgullosa de ellas "aunque le costase reconocerlo".

Por su parte Amaia ha compartido las mismas fotografías pero ha lanzado una pregunta a todos los seguidores sobre las cuatro chicas que protagonizaron la ficción de Mediaset. "¿Quién se acuerda de Jessica Del Río, Cristina Calleja, Vanessa Suárez y Catalina Marcos Ruiz? ¿Qué habrá sido de ellas?", ha escrito la actriz en su perfil. Además, Xenia también ha querido relatar lo importante que han sido sus tres compañeras para ella y lo feliz que se siente de haber podido volver a juntarse. "Haz que suceda y sucederá. Y sucedió. Y batimos cualquier tipo de expectativa preconcebida. Porque solas somos poderosas pero juntas rompemos cualquier tipo de molde", ha puesto en sus redes sociales.

Por último, Thaïs, que ha estado en la serie diaria Servir y Proteger, también ha querido compartir con todos sus seguidores las mismas fotografías, pero en blanco y negro, escribiendo una estrofa de la canción que las acompañó en la serie, Hoy me faltas tú, de Innata. Pero además, ha explicado que ha sido una noche muy bonita llena de risas, lágrimas y muchas emociones. Lo cierto es que aunque hayan pasado muchos años, las cuatro intérpretes continúan estando espectaculares. A pesar de que el tiempo pasa para todos, ellas han demostrado que aunque empezaron muy jóvenes en el mundo de la interpretación han sabido aprovechar todas las oportunidades que se les han puesto por delante. Amaia tiene pendiente de estrenar Dos años y un día y Todos mienten, Xenia ha estado en La cocinera de Castamar y en Giagantes y María ha estado en Amar es para siempre y tiene pendiente de estreno la película El juego de las llaves.

Aunque esta ha sido una simple reunión de amigas que han querido contarse cómo les va la vida tras varios años sin trabajar juntas, quién sabe si en unos meses Telecinco hará un par de capítulos especiales, al más puro estilo Física o Química o Los protegidos, para saber realmente cómo les fue a estas chicas a lo largo de los años. Seguro que muchos de los millones de seguidores que tuvo la ficción estarían encantados de saber de ellas, aunque 'el Duque', interpretado por Miguel Ángel Silvestre, ya no pudiera estar entre sus vidas.

