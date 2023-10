Juanma Castaño, Butragueño, Paco González y Manolo Lama en el funeral de Pepe Domingo Castaño

Dos semanas y media después del triste fallecimiento de Pepe Domingo Castaño, amigos, familiares y compañeros de profesión se reunieron para darle el último adiós al maestro de las ondas y leyenda de la radio deportiva. Su viuda, María Teresa Vega, y sus dos hijos, Hugo y Óscar, volvieron a recibir el cariño y afecto de su círculo más íntimo en la misa funeral celebrada en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid.

Al oficio religioso no faltaron sus grandes amigos: el comentarista deportivo Juanma Castaño junto a su novia, Helenda Condis, el director deportivo del Real Madrid Emilio Butragueño, el locutor Manolo Lama y compañero de Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego, y su fiel amigo y compañero de micrófonos Paco González. Todos ellos quisieron rendirle un último homenaje a su gran amigo, que falleció el pasado 17 de septiembre de forma inesperada a los 80 años en el hospital La Zarzuela de Madrid. La causa de su muerte fue un fallo multiorgánico causado por una septicemia derivada de una infección de garganta.

Ha sido un funeral, celebrado en la intimidad, para la familia y los amigos más cercanos, después de la multitudinaria despedida que tuvo en su capilla ardiente en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón. Una semana después de su adiós la familia de Pepe Domingo Castaño emitió un comunicado para agradecer el apoyo y las muestras de cariño que tanto les reconfortaron en estos momentos difíciles. "La abrumadora respuesta de todo el país ha sido un testimonio conmovedor de la generosidad y el amor que pueden unir a las personas en momentos de tristeza". "Saber que nuestro padre era tan querido y respetado nos llena de orgullo y gratitud", dijeron sus hijos. Y por último, destacaron: "La memoria de nuestro padre vivirá en el corazón de todos aquellos que lo conocieron, escucharon y admiraron, y es un testimonio de la huella imborrable que dejó en este mundo".

Paco González, gran amigo de Pepe Domingo Castaño y compañero de micrófonos en Tiempo de Juego, en la COPE, a la salida del funeral solo pudo tener palabras de admiración para su gran amigo y compañero, que fue para él un padre, un maestro y un referente. "Fue mitad padre, mitad hermano, mitad amigo y sobre todo un ejemplo de cómo comportarse en la vida, de comportarse con la gente, de ser humilde con los humildes, de no doblegarse ante los poderosos, era un ejemplo permanente", destacó. Hubo una frase durante la homilía que quiso recordar y bien refleja la personalidad de Pepe Domingo Castaño. "Era feliz haciendo feliz”. Y añadió: "Eso resume su vida perfectamente. A título personal y profesional el agujero es irreparable".

Fueron innumerables las personas que acudieron a su capilla ardiente, porque según recalcó Paco González, "le quería todo el mundo y le recuerda todo el mundo". "Profesionalmente, el número 1 en todo. Es el mejor comunicador que he conocido pero esto no lo digo desde la amistad. Le he visto hacer reír y llorar con palabras. Le he visto con su silencio callar a un auditorio de 3000 personas, o sea para mi el mejor comunicador. Un número 1 en la tv, en la música, en la radio musical y en la radio deportiva y, como persona todavía mucho más que el mejor y mucho más que el número 1".

