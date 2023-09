Muere a los 80 años Pepe Domingo Castaño, leyenda de la radio deportiva y expresentador de TVE

El periodista Pepe Domingo Castaño ha muerto a los 80 años en la madrugada de este domingo 17 de septiembre. La triste noticia la han comunicado en la cadena COPE, la que era su casa profesional. “Ha fallecido Pepe Domingo Castaño en el Hospital de la Zarzuela de Madrid. Pepe se ha ido de manera repentina, rodeado de los suyos”.

Juanma Castaño ha explicado que el locutor pasó sus últimos momentos acompañado por su mujer, Teresa, sus dos hijos, Hugo y Óscar, y su fiel amigo y compañero de micrófonos, Paco González. Para todos aquellos oyentes que quieran dar el último adiós a la voz que durante tantos años ha estado a su lado a partir de las 16.00 horas se habilitará una capilla ardiente en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Pepe Domingo Castaño pasó toda su vida ligada a los medios de comunicación, ya que con tan solo 18 años dio sus primeros pasos en Radio Galicia, su tierra natal. Desde entonces no ha dejado de encadenar éxitos y entretener al público con su carisma y vitalidad pasando por formatos tan populares y variados como A todo ritmo (TVE), Viva la radio (Cadena SER) y el Gran Musical (Cadena SER). Precisamente, por este último espacio ganó un Premio Ondas en 1975.

La música le proporcionó grandes alegrías, pero el deporte siempre fue su otra pasión. En 1988, aterrizó en Carrusel deportivo (Cadena SER) convirtiéndose durante casi dos décadas en el narrador de grandes proezas deportivas junto a Paco González. En 2010, decidió emprender una nueva aventura en la COPE haciendo de Tiempo de Juego uno de los programas más escuchados con su ‘hola, hola’ de las cuñas publicitarias como particular sello de la casa.

Durante todo este tiempo se supo ganar el cariño de todos aquellos que pasaban por su plató y hoy son muchos los rostros conocidos que lamentan su pérdida, como Manu Carreño, Javier Tebas y Rafa Nadal. “Hoy es un día triste para los que amamos el deporte. Se nos fue un referente de la radio deportiva española: Pepe Domingo Castaño. Descansa en Paz. Un abrazo muy fuerte a su familia y su gran familia de la radio”, ha escrito en su perfil público el tenista manacorí.

Unas condolencias a las que también se ha sumado Juanma Castaño. “Pepe te quiero con locura. Te quise con locura. Disfruté de ti día y noche, en el trabajo y en la vida. No te imaginas lo felices que nos has hecho. No volver a verte me mate, me destroza. Te juro que intentaremos estar a la altura y recordaremos todas las cosas buenas que nos has dado”.

Cuando las luces de grabación se apagaban Pepe practicaba su afición por la música, puesto que formó parte de varios grupos musicales como Los Ibéricos y los Blue Sky, e, incluso, se atrevió a lanzar temas en solitario, llegando a conseguir un disco de oro con el sencillo Motivos. También desarrolló su faceta como escritor publicando dos libros: Debajo de la parra y Hasta que se me acaben las palabras.

A pesar de su incansable energía, el comunicador había tenido varios sustos de salud en los últimos años. En 2013, sufrió un pequeño infarto y en 2020 se vio afectado por la pandemia del Covid-19. “No lo he pasado tan mal en mi vida, pero vivo por la gente. Me levanto y me acuesto por ellos”, explicó cuando pudo volver al trabajo.