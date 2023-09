Un desamor de juventud, un renacimiento y fuertes enfados: repasamos las anécdotas de MasterChef celebrity

La edición de MasterChef celebrity 8 está dejando muchos de esos momentazos que quedan en la memoria del espectador y que con el tiempo son muy recordados por los seguidores del talent. En lo que llevamos de edición han sido varias las anécdotas que han conquistado a los espectadores, que siguen confiando en el programa como una de las opciones preferidas de la parrilla de los jueves. Los momentos más divertidos han llegado de la mano de los hermanos César y Jorge Cadaval, los Morancos, que se han tomado con un increíble sentido del humor esta aventura. Si bien César tuvo que colgar el delantal antes de lo que quería, sus intentos de hablar catalán (su familia tiene raíces en esta tierra aunque no aprendió el idioma) provocaron no pocas risas entre compañeros y jurado.

Las conmovedoras palabras de Blanca Romero: ‘Me gusta mirarme al espejo y decirme, no estás tan acabada’

Las bromas constantes de los hermanos con el resto de celebrities y también entre ellos, además del cariño y apoyo incondicional que se mostraron durante todo el programa, son también algunos de los aspectos con los que se han ganado el aplauso de la audiencia. La misma simpatía demuestran nombres como los de Tania Llasera, con sus ocurrencias y estilismos llamativos, Jorge Sanz, riéndose de su fama de conquistador, Eduardo Casanova, con sus incontrolables nervios… cada uno de los concursantes ha provocado las risas del jurado en algún momento. Risas y también broncas. De hecho las relaciones entre los aspirantes no son del todo cordiales, no hace falta más que repasar las palabras de Tania Llasera a Jesuín de Ubrique a quien le dijo claramente que quiere que se marche. "Quiero que te vayas (...) Es que no le soporto, no puedo con el torero, no puedo con él ni por fascículos” dijo.

Y de enfados fue el último programa pues otro se produjo cuando Eduardo Casanova, sin pensárselo dos veces, cortó un trozo de su delantal porque no tenía un paño para envolver su brazo de gitano. Pepe, Jordi y Samantha, componentes del jurado, le miraban atónito preguntándole si no tenía otra manera de solucionar el problema. Él ya ha confesado que los nervios le juegan malas pasadas y en ocasiones se nota en sus despistes o desorden en la cocina. El mismo “desastre” muestra en algunos de sus cocinados Toñi Moreno. La presentadora se ha bautizado como la Bustamante de la edición porque no es capaz de contener las lágrimas en algunos momentos.

Además de mostrar su emotividad, está desvelando algunos detalles de su larga amistad con Jesulín de Ubrique, al que conoce desde la adolescencia. Aunque la semana pasada tuvo un rifirrafe con el diestro, al que reprochó su comportamiento con Daniel Illescas (después de que Jesús le recriminara que no le hubiera elegido antes en una prueba para evitar la eliminación), ambos se llevan bien y se nota en la confianza con la que se hablan. En el último programa la presentadora, aunque también le reprochó su actitud de la pasada semana, se refirió a que incluso cuando eran jóvenes tuvieron un “romance”: “Yo te dejé, pero a ti no te importó porque tenías muchas”. No tuvo un cocinado fácil Toñi en esta última entrega, aunque la confianza que le mostró Samantha en sus habilidades y llamándola “su caballito ganador” le dio fuerzas.

Las emociones se viven a flor de piel sin duda. MasterChef celebrity es un espacio en el que los concursantes se sinceran, sin miedo a desnudar su auténtica personalidad. Es el caso de Blanca Romero, que ha encontrado en el talent una nueva oportunidad para reinventar su carrera y su vida. La modelo y actriz ha confesado, sin poder evitar emocionarse, que desde que está en el concurso tiene ganas de hacer cosas, de salir, de arreglarse más… Lleva casi una década alejada de los focos en un pueblo de Asturias dedicada a su familia por lo que esta oportunidad ha sido un soplo de aire fresco. Todos los aspirantes se confiesan encantados con el espacio, aunque destacan su alto nivel de exigencia. De hecho, aunque el jurado otorga algunos halagos, también les hace críticas.

El mayor enfado fue sin duda el de Jordi durante el cocinado en Cantabria, en el que participó David Bustamante. No solo se tuvo que poner el cantante el delantal para ayudar a los aspirantes sino que tuvo que salir corriendo en medio del servicio para comprar algo de postre, dado el desastre que habían cocinado los concursantes. Tal y como recalcó el jurado, fue la primera vez en la historia del talent que ocurría algo así. La cuestión es si será la última...