Susanna Griso recuerda el día que fue evacuada del plató estando embarazada

Han pasado más de tres décadas del debut de Susanna Griso como periodista audiovisual, una larga trayectoria profesional en la que la periodista ha vivido momentos para el recuerdo y numerosas anécdotas. De uno de esos momentos días insólitos ha hablado este jueves en directo, cuando ha contado a sus compañeros de Más Espejo (sección social de Espejo público) que tuvo que ser evacuada del plató de los Informativos, espacio en el que estuvo ocho años y tuvo a compañeros como Matías Prats, Roberto Arce y Ernesto Sáenz de Buruaga, entre otros.

La precipitada salida de Susanna del plató, en el que estaba sola en esos momentos, se produjo por un problema de tensión. "Tuve una bajada de tensión en directo, acabando un informativo, embarazada de mi segunda hija”, ha explicado la presentadora. "Aguanté como una jabata, hasta que di paso creo que a El Tiempo y en ese momento me derrumbé", ha detallado. Entonces, recuerda, "vinieron los compañeros cámaras, me cogieron y me llevaron en volandas".

La ganadora de un premio Ondas ha asegurado que "estas cosas pasan, puede ser que te pegues un susto y quieras comprobar que todo esté bien". Con esta anécdota personal, que ahora recuerda con humor porque afortunadamente todo quedó en un susto que no volvió a repetirse, ha querido tranquilizar tras la última visita que Gabriela Guillén ha tenido que hacer a urgencias. Hace unas horas, la empresaria que va a convertir a Bertín Osborne en padre por sexta vez a finales de año, acudió a urgencias por un problema de tensión.

Griso, que estudió Periodismo en su Barcelona natal, ha formado una numerosa familia al lado de su exmarido, el periodista Carles Torras, al que conoció precisamente trabajando. Durante dos décadas de matrimonio tuvieron a Mireia, Jan y la pequeña Dorcette, a la que adoptaron en Costa de Marfil. Pero ella se siente madre de cuatro hijos ya que comparte desde 2019 con una de sus hermanas mayores el cuidado de Koudus, un joven ghanés de acogida, que se quedó huérfano con cuatro años, llegó en patera a Almería y desde ahí se marchó a la Ciudad Condal.

Este nuevo curso ha llegado lleno de novedades para Susanna, quien siente que con el paso del tiempo se han "soltado la coleta" en su programa y están siendo "más osados e irreverentes " en esta etapa de madurez del programa, que lleva ya 18 años en emisión. Además, tiene como nuevo jefe en el espacio de crónica social a Alberto Díaz, que fue director de Sálvame y al que define como un maestro del entretenimiento del que todo el equipo está aprendiendo mucho. Otro de los grandes cambios es que ya no comparte el 'reinado' de las mañanas con Ana Rosa Quintana debido a su traslado a las tardes de Telecinco. Con este traslado ha dicho Griso que está "un pelín más descansada" y ha comentado en tono de humor durnate los premios Chicote que ahora la presión es para Sonsones Ónega.

Personalmente también han llegado cambios a su vida como su mudanza. La periodista, que es una de las mejores amigas de María Zurita, prima de Felipe VI, ha dejado atrás La Moraleja (Alcobendas) y se ha marchado a vivir a Ciudalcampo, una de las urbanizaciones más exclusivas del norte de Madrid, a tan solo 15 minutos de la capital , con excepcionales medidas de seguridad y en un entorno natural privilegiado. Su hogar es un chalet valorado en 1.5 millones de euros con seis dormitorios, jardín, piscina y garaje con trastero incorporado.