Susanna Griso, la niña que soñaba con ser espía y acabó triunfando en la televisión

Susanna Griso Raventós nació el 8 de octubre de 1969 en Barcelona y, aunque de niña soñaba con ser espía, sus pasos se encaminaron finalmente al mundo de la comunicación. Estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y nada más terminar la carrera inició una meteórica carrera profesional en cadenas locales y autonómicas (Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio, TV3 y TVE Catalunya) que le 'impidieron' cumplir su mayor deseo: ser corresponsal. En 1998 se incorporó a los informativos de Antena 3 junto a Matías Prats y ocho años más tarde, en 2006, se puso al frente de Espejo Público. Griso nunca se planteó trabajar en televisión, pero dos décadas después hace un balance muy positivo de su periplo ante las cámaras.

"Siempre he querido hacer radio, de hecho yo no sé por qué estoy en la tele, llegué un poco de rebote, pero yo tenía muy claro que lo mío era la radio y antes de eso hubiese querido ser corresponsal en Nueva York, París, Londres... la tele no sé cómo apareció en mi vida, pero de la radio salté a la tele y ahí me quedé", contó entre risas en el programa Por fin no es lunes, de Onda Cero.

VER GALERÍA

Susanna es una mujer muy disciplinada, cuyo despertador suena muy pronto de lunes a viernes. Un horario que le impide salir a cenar entre semana con sus allegados, pero que le permite dedicar las tardes a sus hijos, estar presente en sus horas de estudio y también divertirse con ellos. "He perdido calidad de vida porque ahora madrugo mucho y no puedo hacer muchas de las cosas que antes hacía. Llevo una vida casi monacal, sin poder ir al cine ni al teatro. Es verdad que antes del programa diario tenía una vida más rica en ese sentido, pero, por otro lado, profesionalmente, lo que estoy haciendo es muy enriquecedor. Está siendo para mí una gran escuela y brindándome la oportunidad de conocer a muchas personas interesantes, moderar debates, tertulias... Estoy aprendiendo mucho y me siento muy cómoda", dijo en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2008.

La periodista siempre ha mantenido una excelente relación con sus rivales televisivas, como Ana Rosa Quintana. "Francamente buena, aunque muchos prefieran pensar lo contrario. Con algunas he trabajado y con otras quedo incluso para comer. Cuando nos vemos, siempre nos quejamos de lo mismo: el horario", aseguró en otra charla con nuestra revista.

VER GALERÍA

El trabajo de Griso se ha visto recompensado en varias ocasiones. En 2010 recibía el Premio Ondas a la mejor presentadora por su profesionalidad y buen hacer periodístico en el matinal de Antena 3, un galardón con el que volvió a alzarse siete años más tarde. La felicidad por conseguirlo era la misma en ambas ocasiones, sin embargo, en 2017 lo hacía tras la reciente pérdida de su madre, Montserrat Raventós. "Hace siete años me acompañó cuando fui a recoger mi primer Ondas y, la verdad, es que hoy la echo de menos", reconoció. "El Ondas me llegó en un momento en el que yo me sentía vulnerable. Fue además en un día en el que yo estaba especialmente triste", añadió días más tarde.

VER GALERÍA

La periodista es una mujer muy reservada con sus sentimientos y con su vida personal. "Ya sabéis que no me gusta nada hablar de mí. Ni siquiera me gusta celebrar mi cumpleaños", dijo en una ocasión en Espejo Público. Sin embargo, alguna vez se ha quitado "esa armadura de latón" para hablar de la repentina muerte de su hermana mayor, una noticia que conoció en pleno directo. "Aún no soy consciente de la muerte de mi hermana", aseguró en la revista Semana. "La vida es así", se lamentó y señaló que si algo tiene muy prensente es que "hay que vivir intensamente porque en el momento más inesperado pierdes a quien más quieres".

Después de 14 años al frente de Espejo Público en Antena 3, Griso ha vivido su temporada "más extraña" debido a la pandemia. "Tenía la sensación de trabajar en una cadena casi fantasma", señaló en Onda Cero.

- PRIMICIA, Susanna Griso: 'Estamos en un paréntesis de pareja'

- Carles Torras, el compañero de vida de Susanna Griso durante más de 20 años

La periodista se ha tomado un respiro para disfrutar de la Navidad, unas fechas que casi siempre ha pasado en familia. "Recuerdo el año que estudié un curso en Estados Unidos, en Colorado, con diecisiete años. Es el único año que no he estado el día 25 con mi familia y la eché muchísimo de menos. En la distancia aprendes a valorar a los tuyos y la celebración que hacemos aquí", declaró el año pasado en ¡HOLA!.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.