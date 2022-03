PRIMICIA, Susanna Griso: 'Estamos en un paréntesis de pareja'

Tras más de dos décadas de amor, Susanna Griso y Carles Torras han decidido poner punto y final a su matrimonio. Sin embargo, no se trata de algo definitivo, tal y como ha confesado la periodista catalana a HOLA.com: "Estamos en un paréntesis de pareja". No hay una separación por el momento y el tiempo dirá si finalmente deciden tomar caminos separados pero, de hecho, pasarán las navidades juntos en su casa de Barcelona con sus tres hijos: Jan, de 17 años, Mireia, de 14 y Dorcette, de 6, tal y como nos ha contado el representante de la presentadora de Espejo Público, Francesc Parellada. Se trata de una decisión provisional y lo cierto es que esta semana Susanna está de vacaciones, disfrutando de unos días en familia mientras se preparan para la llegada de las celebraciones navideñas.

Susanna y Carles han sido compañeros de vida durante dos décadas y han demostrado que forman un gran equipo tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Contrajeron matrimonio en el año 1997 y han estado juntos en los momentos difíciles pero también en los más felices, como la llegada de la niña de origen africano que adoptaron en 2018 en Costa de Marfil. La popular presentadora se mostró muy emocionada al contar que iba a ser madre de nuevo, después de estar ocho años de trámites para poder tener a Dorcette en la familia. "Van pasando los meses, los años y dices, por Dios... Es desesperante", contó en Espejo Público hablando de las dificultades que tuvo para adoptar a su hija. "Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara teniendo hijos biológicos. De ahí que me fuera a una adopción internacional", explicó en su programa..

Su mayor apoyo

La llegada de la pequeña fue una gran noticia y se convirtió en una alegría para Susanna tras haber vivido uno de sus años más "complicados y dolorosos", marcado por la muerte de su madre, Montserrat Raventós, que falleció a los 94 años. "Buen viaje, mamá", fue el emotivo mensaje con el que Griso se despidió de su madre junto a una entrañable foto familiar que publicó en sus redes sociales. En aquel momento contó con el apoyo incondicional de su marido y sus hijos, que han sido siempre un pilar fundamental para ella. También lo fueron en junio de 2019, tras el repentino fallecimiento de su hermana. "Aún no soy consciente de la muerte de mi hermana", confesó, explicando que si algo que tiene muy prensente es que "hay que vivir intensamente porque en el momento más inesperado pierdes a quien más quieres".

