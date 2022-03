Susanna Griso y su marido, el periodista Carles Torras, ponen fin a dos décadas de matrimonio

Susanna Griso y Carles Torras han tomado la decisión de separarse de mutuo acuerdo, tal y como publica la revista Semana en exclusiva. Los periodistas han puesto punto y final a su matrimonio después de 23 años juntos y tres hijos en común, Jan (2003), Mireia (2005) y Dorcette, de sies años, la niña de origen africano que adoptaron en 2018 en Costa de Marfil. Según señala la citada publicación, haciendo referencia a fuentes cercanas a la pareja, el motivo de su ruptura ha sido el desgaste de la convivencia y Torras ya ha abandonado el domicilio conyugal. También puntualiza que, aunque mantienen una relación cordial, su decisión de separarse es "irrevocable".

VER GALERÍA

La presentadora de Espejo Público ha llevado este difícil proceso con gran discreción, la misma que ha caracterizado siempre su relación con el periodista, a quien conoció cuando ambos trabajaban en Catalunya Ràdio. "Él entraba con un casco y unas camperas y no sé, me gustó... A este chico le tengo que conocer, pensé. Recuerdo un día que salimos todo el equipo y empezamos a hablar y no coincidíamos en nada, no había ni un punto de coincidencia en nuestras vidas, pero algo había...", confesó la comunicadora en una de sus visitas a El Hormiguero.

- Susanna Griso habla sobre los 'desesperantes' trámites de adopción de su hija

- La increíble sorpresa que se llevó Susanna Griso al ver a un familiar en su programa

La noticia de su separación llega días después del comentario de Griso sobre cómo fue su pedida de mano. "No recuerdo si me lo pidió él o se lo pedí yo", comenzó diendo en Espejo Público, aunque quiso aclarar que "no fue una pedida como tal... lo hablamos", y sucedió durante un vuelo procedente de Nevada. En el plató de su programa, la periodista también contó en una ocasión que se casaron en 1997 en el tunel del terror del Tibidabo. "Tengo un recuerdo difuso de ese momento, ya lo he dicho en alguna ocasión... mi boda fue espectacular... ¡Hombre! En el tunel del terror del Tibidabo. ¿Quién se casa en el tunel del terror? No sé cómo... en fin, no sé cómo tomarme eso, era un un indicio de lo que iba a venir", manifestó entre risas.

VER GALERÍA

Griso y Torras formaban una de las parejas más estables en el mundo de la comunicación, ya que ambos comparten profesión, aunque siempre han tratado de mantener su vida privada alejada del ojo público. Torras, periodista político, aunque deportivo por vocación, tiene un extenso CV como director de programas: Caiga quien caiga; Conexión Samanta; Hay una cosa que te quiero decir; Supervivientes (El Debate)... Y desde 2016 es director de contenidos de Magnolia y Susanna ha trabajado a las órdenes de su marido en el programa Dos días y una noche.

VER GALERÍA

Una de las últimas veces que vimos a los periodistas juntos fue el pasado mes de mayo, dando un paseo durante la desescalada. Aunque tienen fijada su residencia en Madrid, no olvidan sus raíces y en casa hablan catalán con sus hijos. Griso ha reconocido en más de una ocasión que debido a su trabajo disfruta menos de lo que la gustaría de su familia, por lo que aprovecha al máximo las vacaciones de verano. Ahora se ha tomado unos días libres en Espejo Público para pasar la Navidad con los suyos, unas fechas que este año serán muy diferentes no solo por las restricciones marcadas por el coronavirus, sino por su reciente separación.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.