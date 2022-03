Carles Torras, el compañero de vida de Susanna Griso durante más de 20 años

Susanna Griso contó hace unos días en su programa, Espejo Público, cómo había sido su pedida de mano. En ese momento nada hacia presagiar que, dos semanas después, se confirmaría su separación de Carles Torras, el que ha sido su compañero de vida durante más de dos décadas y con el que tiene tres hijos: Jan, de 17 años, Mireia, de 14 y Dorcette, la niña de origen africano que adoptaron en 2018, que ya tiene seis años. Su historia de amor comenzó a escribirse cuando trabajaban juntos en Catalunya Ràdio. "Él entraba con un casco y unas camperas y no sé, me gustó... 'A este chico le tengo que conocer', pensé. Recuerdo un día que salimos todo el equipo y empezamos a hablar y no coincidíamos en nada, no había ni un punto de coincidencia en nuestras vidas, pero algo había...", contó en una de sus visitas al plató de El Hormiguero.

Su primer beso llegó en una fiesta de disfraces, tal y como la presentadora catalana ha confesado en alguna ocasión. "Él iba de monaguillo y yo iba de hindú. Fue en un lento, esto es muy antiguo… somos unos clásicos… ni siquiera se lo había contado a mis hijos", afirmó. En el año 1997 decidieron dar un paso más en su relación y se casaron, demostrando que el amor y el trabajo podían ir de la mano e, incluso, unirles aún más. Torras, periodista político de formación y deportivo de vocación, cuenta a sus espaldas con importantes proyectos en los que ha trabajado como director. Es el caso de Caiga quien caiga; Conexión Samanta; Hay una cosa que te quiero decir; Supervivientes (El Debate)... Desde 2016 es director de contenidos de Magnolia. Su pasión por el fútbol quedó reflejada en su blog Vivir en el campo contrario, que empezó a escribir en el año 2011 y le llevó a publicar el libro La historia oculta del Real Madrid contada por un culé.

Durante todos estos años han demostrado que formaban un tándem perfecto dentro y fuera del ámbito laboral. De hecho, Susanna trabajó a las órdenes de su marido en el programa Dos días y una noche, de Antena 3. La presentadora sabía que era la cara "visible" de su matrimonio, pero siempre destacó la profesionalidad y experiencia de Torras. "Mi marido, incluso cuando dirige programas, dicen que "el marido de Susana Griso está diciendo tal cosa". Y no ponen su nombre. Y yo digo: '¡Hombre!, ¡tiene nombres y apellidos!'. Yo agradecería también que se le citara", dijo en una ocasión en Espejo Público.

Muy activo en redes sociales

"Desde 2001, un culé en Madrid. Puedo hablar de política y de fútbol sin insultar. Lo que no sé es recibir insultos sin bloquear", es el mensaje que aparece en el perfil personal de Carles Torras en Twitter, donde tiene más de 19.800 seguidores. Es su medio favorito para mostrar su opinión sobre diferentes temas, ya sea política, deporte... y todo lo relacionado con la actualidad. En el listado de personas a las que se sigue se encuentran personalidades de lo más variadas, desde Noemí Galera a Fernando Sánchez Dragó, pasando por Susi Carmelo, Joaquín Prat, Manu Guix, Albert Pla o Luis Piedrahita.

