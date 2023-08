Susanna Griso recuerda uno de los capítulos más dolorosos de su vida: 'Tuve un hermano que murió de sida'

Susanna Griso ha recibido golpes muy duros a lo largo de su vida, pero el más traumático fue, sin duda, el fallecimiento de su hermano Damián. En una entrevista concedida a El Mundo, la periodista ha hablado sobre esta dolorosa pérdida al asegurar el principal motivo por el que es una gran defensora de los derechos LGTBIQ. "Tuve un hermano que murió de sida, esa experiencia fue dolorosísima y sé perfectamente lo que es salir del armario, el rechazo y el hecho de tener y sufrir una enfermedad que en ese momento estaba tan estigmatizada como era el VIH", ha declarado.

No es la primera vez que Susanna comparte la triste historia de su hermano. La primera vez que lo hizo fue en junio de 2021, al recoger su galardón en el marco de los Premios Diversa Global 2021. "Quiero dedicar este premio a una persona que me está viendo en el cielo: mi hermano Damián. Él murió de VIH, era gay en una época en la que, lamentablemente, el VIH no tenía tratamiento", dijo sin poder contener la emoción en una gala celebrada en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid.

Tras la muerte de Damián, la presentadora de Espejo Público tuvo que enfrentarse a la de su hermana mayor el 27 de junio de 2019. Susanna se enteró en pleno directo del fallecimiento y abandonó el plató sin pensarlo dos veces. Su compañero Gonzalo Bans se hizo cargo del programa y explicó a los espectadores el motivo de su repentina marcha. "Se preguntarán dónde está Susanna Griso. Como saben ustedes ha tenido que abandonar de manera abrupta este programa. Nos ha dejado porque su hermana ha fallecido a causa de un repentino infarto. Mandamos a toda la familia un fortísimo abrazo de parte de todos los que formamos parte de este programa", manifestó visiblemente afectado.

Susanna es una mujer muy familiar y siempre ha estado muy unida a sus seis hermanos, dos chicos y cuatro chicas. "Soy la menor de siete hermanos y me chinchaban sin parar. Con la que menos, me llevo nueve años", explicó en una entrevista al diario El Mundo. "Yo le decía a mi padre que era el accidente y él me corregía: 'No, la sorpresa'", contó.

También estaba muy unida a sus padres, Paco Griso, que se dedicaba a la industria textil, y Montserrat Raventós, que falleció en 2017 a los 94 años. "Mi madre fue muy luchadora. Para mí es un espejo muy importante", reconoció con motivo del Día de la Mujer. Pero no es el único espejo en el que se mira cada día. "Mis hermanas, por su generación, se casaron muy jóvenes, fueron madres muy jóvenes y renunciaron a sus carreras laborales. Y yo he intentado siempre hacer todo lo contrario. Es decir, priorizar mi carrera profesional y luego ya he empezado a pensar en la pareja, en la maternidad. De alguna manera ellas me han servido como espejo cóncavo de lo que yo no quería hacer. Yo siempre intenté desmarcarme un poco de su experiencia, de lo que ellas habían hecho e intenté enfocar mi vida por otros derroteros. De alguna manera también tengo que agradecerles ese ejemplo", afirmó.