La mayor preocupación de Susanna Griso como madre adoptiva

Susanna Griso no suele compartir temas relacionados con su vida personal, sin embargo, ha hecho una excepción al entrevistar a Gloria Camila en el plató de Espejo Público. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha desvelado que sus problemas de salud mental (depresión y ansiedad) vienen derivados de un trauma por abandono, algo que ha descubierto a raíz de ir a terapia. "Con la psicóloga estoy aprendiendo muchísimo porque hay gente que no sabe lo que le pasa, pero esto viene desde la infancia. Yo tengo traumas de abandono, por ejemplo, entonces son carencias que al final vas alargando en la vida, a me me da cariño mi familia y les adoro, pero es verdad que hay niños que vienen de un orfanato, la sensación que tienes es como que te han abandonado, y al final la mente se lo va guardando", ha dicho la joven, que ha fichado como nueva colaboradora del programa.

Estas palabras han llamado poderosamente la atención de la presentadora, ya que en 2018 adoptó a la pequeña Dorcette, niña natural de Costa de Marfil que ya tiene diez años. "¿Qué te dice tu psicológoca de esos traumas de abadono? A mí me interesa, ya sabes que yo soy madre de una niña adoptiva y siempre me ha preocupado mucho eso, esos traumas en qué momento surgen, como se manifestan", le ha preguntado a Gloria.

La colaboradora, de 27 años, ha asegurado que no sabía nada del trauma por abandono hasta que comenzó a ir a terapia. Antes solo sabía que era una persona "muy sensible" que "lloraba a la mínima" y ahora se conoce un poco mejor. "He aprendido que hay cosas que no recuerdo y eso se llama disociacion. Cuando tu mente está en un momento traumático olvida muchas cosas y otras las recuerda de una manera muy gorda", ha explicado.

"También he aprendido que me tengo que curar y que todas esas cosas vivnen de la adopción, de tu familia y del odio en redes. Me afectó mucho leer comentarios que decían que la única hija de Rocío Jurado era Rocío Carrasco y que yo no me merecía ser hija de nadie. Al final ese odio hizo que me replanteara quitarme mis apellidos. Pero no lo he hecho porque estoy muy orgullosa de mis padres y de cómo me han tratado", ha finalizado Gloria.

Ocho años de trámites

El proceso de adopción de la pequeña Dorcette fue largo y tedioso. Griso contó que tardó ocho años en poder abrazar a su hija. "Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara teniendo hijos biológicos, de ahí que me fuera a una adopción internacional. Son países con muchas dificultades. Por ejemplo en mi caso yo pillé una guerra civil, muchos cambios de Gobierno, todo eso te va retrasando. Van pasando los meses, los años y dices por Dios. Es desesperante", manifestó en Espejo Público.

La llegada de Dorcette cambió la vida de la periodista y sus dos hijos biológicos, Jan y Mireia, nacidos durante su matrimonio con el también periodista Carles Torres, de quien está separada. Además, Susanna comparte desde 2019 el cuidado de Koudus, un joven de acogida natural de Ghana, con una de sus hermanas mayores. "A ella la llama abuela, a mi me llama madre. Estamos muy orgullosas", contó en El Hormiguero.

