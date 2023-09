Daniel Sancho cumple su primer mes en la cárcel en un momento de cambios significativos en su defensa

Giro importante en el proceso judicial de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, que está encarcelado en Tailandia. El chef, de 29 años, está acusado del asesinato de su amigo, el cirujano colombiano Edwin Arrieta, unos hechos que él mismo confesó tras su detención a principios del pasado agosto. Se enfrenta ahora el chef a una situación complicada pues se ha quedado sin el abogado tailandés que le representaba hasta ahora. Tal y como confirmó el portavoz de Rodolfo Sancho, Ramón Chipirrás, en el diario ABC, Kunh Anan ya no representa los intereses del hijo del actor. “Se ha dejado de trabajar con el despacho de don Fernando Oca, agradeciendo, como no puede ser de otra manera el trabajo realizado hasta ahora tanto por Fernando Oca como por el letrado Kunh Anan. A partir de ahora se está trabajando para buscar solución a la defensa de Daniel en Tailandia” señaló.

La familia Sancho nombra una portavoz que da las claves del caso: 'Estamos convencidos de que hay algo más'

Rodolfo Sancho viajó la pasada semana a Tailandia con el letrado español Marcos García Montes, cuyo despacho trabaja en el caso en España. “La familia ha contratado un equipo para que defienda los intereses de Daniel en España, Colombia y aquí. Estamos preparando pruebas, pruebas muy interesantes que no podemos revelar. Estamos trabajando fuerte. Tenemos un equipo de peritos, psicólogos criminólogos, especialistas... y es en lo que estamos trabajando" explicaba a la salida de la prisión de Koh Samui donde desde el pasado 7 de agosto está encarcelado Sancho. Montes reprochó al entonces letrado de Daniel en Tailandia que no hubiera pedido las actuaciones policiales. "Espera recibir del despacho de Fernando Oca la copia de las actuaciones tan pronto aterrizarán en Tailandia, pero no lo han hecho. He tenido que hacer las gestiones yo mismo" aseguraba, añadiendo que “se tendrían que haber hecho antes para no ir a ciegas en la estrategia de defensa.

En Antena 3 recababan la respuesta pública del despacho de Oca a estas palabras de Montes: "Nos ha dicho que ni el despacho de Fernando Oca ni el abogado en Tailandia, Klun Anan, han recibido comunicación ni petición ninguna del equipo de Marcos García Montes, ni antes ni después de viajar a Tailandia". Añadieron que "el despacho de Fernando Oca fue seleccionado y contratado directamente por Rodolfo Sancho, no impuesto". En Telecinco, en el programa VAV, señalan que el letrado tailandés habría sufrido mucha presión por la atención mediática que ha atraído el caso a nivel internacional. Todo ello habría derivado en la situación en la que se encuentra ahora el chef, que no cuenta actualmente con un abogado del país asiático, algo que es obligatorio según la legislación tailandesa.

Carmen Balfagón, abogada de Rodolfo Sancho, cuenta lo mal que lo está pasando toda la familia

Poco más de un mes (ingresó el pasado 7 de agosto) lleva Daniel Sancho en la cárcel tailandesa de Koh Samui. Fuentes de la Comisaría de Koh Pahangan, que está al cargo de la investigación, concretaron a EFE que el informe definitivo de la investigación del asesinato de Edwin Arrieta para la fiscalía estaría listo a mediados de septiembre. En este sentido, los agentes encargados del caso cuentan con 84 días para concluir su investigación (empezaron a contar el pasado 7 de agosto), por lo que el plazo expira el 30 de octubre. La fiscalía puede solicitar nuevas pruebas hasta que termine el mencionado plazo.

Cumplir su condena en España

El objetivo de la defensa española de Sancho, como apuntó García Montes, es que el hijo del artista obtenga “una condena de prisión que sea susceptible de, en cuatro años, estar en España”. Por tanto sería juzgado en Tailandia y después España tendría que reclamar su entrega para que continuara cumpliendo condena en suelo español. Según informa La vanguardia, en 1983 ambos países firmaron un acuerdo "en materia de ejecución de sentencias penales", mediante el que podrían solicitar la entrega de un ciudadano nacional una vez que haya sido condenado en el otro país.

Rodolfo Sancho visitó la pasada semana a su hijo en la cárcel en dos ocasiones y explicó cómo le había visto. “He tenido muchísima flexibilidad en ese sentido y (no he estado) nada vigilado. Entendieron que son conversaciones íntimas entre padre e hijo y han sido totalmente respetuosos”, señaló al respecto de las autoridades. También dijo que el chef está "bien alimentado y cuidado" en la zona hospitalaria de la prisión donde se encuentra. Después de haber podido estar con su hijo, Rodolfo dijo que estaba tranquilo por cómo le había visto y destacó lo amable que es la gente en el país asiático. En Tailandia está además Silvia Bronchalo, madre de Daniel, que también le ha visitado en varias ocasiones.