Carmen Balfagón, abogada de Rodolfo Sancho, cuenta lo mal que lo está pasando toda la familia

Se cumple justo una semana desde que conociéramos el caso que ha conmocionado a todo un país, suceso que también está teniendo una considerable repercusión en otros lugares del planeta y un gran eco a nivel internacional. Lo último que nos llega son las palabras de Carmen Balfagón, abogada de Rodolfo Sancho, quien explicaba algo tan evidente como es la dolorosa situación por la que atraviesa su defendido y las personas que le rodean tras unos hechos que ninguno de ellos pudo nunca imaginar.

"Bueno, pues os podéis imaginar lo que es una situación de estas... pues francamente mal... es que es lógico", decía la letrada cuando le preguntaban por cómo se encuentran el padre, la abuela y otros allegados de Daniel. "Ellos están haciendo lo que creo que deben de hacer, que es de momento pasarlo mal y después confiar en profesionales que puedan esclarecer todo este tema", añadía en declaraciones a Europa Press la que también ha sido nombrada como portavoz de la familia.

En cuanto a los próximos pasos que se están llevando a cabo por parte de su bufete, señala que esperan disponer cuanto antes de las declaraciones oficiales del acusado para hacer sus propias investigaciones: "Se ha hablado mucho a nivel mediático, pero no tenemos (por escrito) todavía ninguna actuación policial o judicial", ha lamentado. "Vamos a intentar en estos días hablar con el compañero abogado que está ejerciendo la defensa en Tailandia para que nos pase los documentos que él ya debe tener, y así empezar a componer lo que aquí sería un sumario, unas diligencias", añade.

Al mismo tiempo, la criminóloga insiste en su teoría sobre que el crimen del colombiano Edwin Arrieta no fue ejecutado por Daniel Sancho sin alguien que lo acompañara: "Desde el minuto uno, he dicho que eso no lo ha podido hacer él solo". Mientras, sobre la posibilidad de que el hijo de mayor d Rodolfo Sancho cumpla parte de su condena en España una vez haya sentencia firme, Balfagón remarca que "evidentemente es una vía que tenemos que explorar porque hay posibilidad de extradición con Tailandia".