Miriam Sánchez ingresa en una clínica de salud mental y 'está en coma inducido'

Máxima preocupación entre los familiares y allegados de Miriam Sánchez tras conocerse su ingreso este viernes en una clínica de salud mental de Madrid, donde la que fuera ganadora de Supervivientes en 2008 está siendo tratada después de agravarse unos problemas que vienen de lejos. Apartada del foco mediático desde hace tiempo, la exconcursante de 'realities' habría llegado al centro de forma voluntaria tras empeorar su estado en los últimos días.

Su ex y padre de su hija, el periodista Pipi Estrada, ha contado este sábado que "me enteré anoche y lo que sé es que le han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas", relataba en el programa Fiesta. Sobre la delicada situación por la que atraviesa la actriz, el colaborador televisivo asegura "es muy triste y una pena", ya que hablamos de un tema "muy complicado" que no es nada fácil de afrontar tanto para la paciente como para los que la rodean.

"Evidentemente estoy preocupado también por mi niña, que tiene 16 años y necesita la figura de su madre y ahí estaremos para darle la fuerza suficiente", ha subrayado el cronista deportivo. Al mismo tiempo, mostraba todo su apoyo para Miriam ya que "esperamos que este momento en el López Ibor (la clínica) sea positivo, pueda salir adelante y le deseo todo lo mejor porque es una gran madre", señalaba.

Al mismo tiempo, relataba cómo habrían sido los hechos previos al internamiento de la intérprete de 42 años: "Mi hija cenó con ella el día anterior y me llamó diciéndome: 'Papi, no sé qué le pasa a mi madre, me dice cosas raras'". A continuación, este le transmitió a la joven "que tuviera paciencia" pero finalmente la adolescente "no pudo más y se vino a casa", narraba Pipi.

El pasado noviembre, la que fuera estrella de los formatos de telerrealidad de Mediaset se convirtió en noticia tras su detención por parte de la policía, acusada de un supuesto delito de atentado contra un agente de la autoridad a la salida de un local de ocio en la capital. En 2021, también tuvo repercusión el hecho de que pusiera a la venta su título de campeona de Supervivientes por mil euros tras verse en una necesidad económica.

En 2019, se sinceró durante una entrevista sobre el infierno que había pasado debido a sus adicciones, lo que le llevó a una depresión durante la cual no obtuvo -según ella- el apoyo de su familia y amigos. "He estado muy sola", contó en Sábado Deluxe. "Fui adicta a la cocaína durante ocho años y estuve a punto de hacer muchas tonterías", confesó entonces al relatar que "tomé la decisión de darme un empujoncito con los antidepresivos". Una etapa en la que "me daba todo igual, se te escapa de las manos y lo haces compulsivamente", explicó.