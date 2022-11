Miriam Sánchez, detenida por un supuesto delito de atentado contra la autoridad

Miriam Sánchez, ex colaboradora de televisión y ganadora de Supervivientes 2008, ha sido detenida en Madrid acusada de un supuesto delito de atentado contra un agente de la autoridad, según han confirmado fuentes policiales a ABC. Los hecho ocurrieron durante la noche del paasado viernes en un céntrico local.

Tal y como ha relatado Jorge Pérez, que también ha sido campeón del concurso de Supervivencia en otra edición, además de guardia civil, en Fiesta, el altercado se produjo cuando los porteros del establecimiento invitaron a Miriam a abandonarlo ante las quejas de otros clientes. La expareja de Pipi Estrada rechazó marcharse por lo que acabaron llamando a la Policía. Los agentes se la llevaron detenida acusada de un supuesto delito de atentado contra la autoridad. Después de realizarle un examen médico en el hospital, fue trasladada a la comisaria de Moncloa-Aravaca.

Miriam Sánchez lleva años alejada de los platos de televisión. En una de sus últimas entrevistas se sinceró sobre el infierno que había pasado en los últimos tiempos debido a sus adicciones, lo que le llevó a una depresión durante la cual no obtuvo el apoyo que necesitaba de su familia y amigos. "No han sabido apoyarme durante mi depresión. He estado muy sola", contó en Sábado Deluxe. También habló entonces de un posible regreso a los platós: "Estoy en un momento en el que no tengo mucha idea de lo que quiero. Me gusta el mundo de la tele porque si no, no hubiera estado tantos años".