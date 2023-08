El profundo mensaje con el que Natalia Sánchez anuncia que pone fin a la lactancia materna después de cuatro años

"Después de 4 años, hace unos meses, pusimos fin a esta etapa tan increíble y solo puedo dar gracias". Con estas palabras, Natalia Sánchez anunciaba a todos sus seguidores que ponía punto final a la lactancia materna. Y es que, la intérprete de Los Serrano ha vivido "un viaje" -tal y como ella misma lo ha definido- que le ha "puesto al límite en más de una ocasión" durante estos últimos cuatro años, pero que ha decidido terminar de la mejor manera posible. Además, lo ha hecho compartiendo una profunda reflexión con todos sus seguidores, para poder ayudar a quien esté pasando por su misma situación.

El emotivo mensaje de Natalia Sánchez sobre la lactancia

Junto a la emotiva y extensa publicación, la novia de Marc Clotet ha subido dos imágenes que "nunca" antes había compartido con sus seguidores en su perfil público, y que son de las "más especiales" de su vida según ha desvelado: "La primera, es de la última vez que le di teta a Lia y a Neo y la segunda, es de la primera vez en mi vida que lo hacía", comenzaba escribiendo Natalia Sánchez, antes de anunciar que tras cuatro años dando el pecho a sus dos hijos a la vez, dejaba esta etapa.

"Comenzar la lactancia con un bebé prematuro, de apenas 2 kilos, no fue fácil. Lia se cansaba muchísimo, tuvimos que suplementarla porque tenía que ganar peso de forma urgente. Como sabía que una sola gotita de calostro era 'oro puro' para la peque, quise intentar suplementarla con mi leche. Así que estuve un buen tiempo pegada al 'sacaleches' día y noche. Pero, tras ese primer bache, comenzamos un viaje increíble…", continuaba contando la actriz, recordando cuando dio a luz a la pequeña en 2018.

Al año y medio después, en 2020, nació Neo, el pequeño de la familia. Un bebé sano, de 4 kilos, que para su madre fue el inicio de "la lactancia en tándem", como ella lo ha llamado: "Algo que, en mi cabeza, no había existido nunca pero que resultó ser una de las decisiones más acertadas y afortunadas que pude tomar", relataba. Sin embargo, cuando todo parecía ir bien, Natalia Sánchez tuvo otro bache. Aunque esto no hizo que desistiese y continuó dando el pecho a los dos a la vez.

Las lágrimas de Natalia al terminar la lactancia

Para la pareja de Marc Clotet, padre de los pequeños, por muy duro que haya sido todo este tiempo, ha valido la pena vivirlo: "La lactancia no siempre ha sido un camino de rosas, como no lo es la maternidad, ni la vida, en general. Pero ha merecido la pena cada segundo, como lo merece cada segundo de la vida… Creo, de corazón, que las personas no somos 'lo que nos pasa', sino 'lo que hacemos con lo que nos pasa'. Y la lactancia me ha enseñado tanto y me ha dado tanto", ha reconocido. Además, antes de finalizar su emotivo mensaje, ha confesado que la publicación la ha escrito muy emocionada y con "lágrimas" en los ojos. La actriz ha considerado que la lactancia le ha ayudado en varios aspectos de su vida: "No solo me ha conectado con mis hijos, con las mujeres, con la belleza, con mi cuerpo, con mi pareja, con la naturaleza, con el instinto, con la maternidad, sino conmigo misma...", sentenciaba feliz de haberlo vivido.