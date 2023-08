Las claves del nuevo disco de Shakira: así han cambiado los mensajes musicales a Piqué en cinco años

Una de las últimas fotos que compartió Shakira, de 46 años, en sus perfiles ha emocionado a los fans: está en Los Ángeles en el estudio de grabación preparando el que será su nuevo disco, el número 12 de su carrera. Algunas incógnitas rodean este trabajo (la fundamental la de su fecha de lanzamiento) del que han transcendido solo algunas pinceladas y que supone el regreso de la artista después de cinco años de silencio -su anterior lanzamiento fue El dorado en 2017-. Coincide este además con un cambio personal radical en la vida de la artista, que se ha separado del futbolista Piqué y ha iniciado una nueva etapa en Miami. Repasamos todas las claves de este nuevo álbum y las diferencias que tendrá con el anterior.

Shakira arrasa con su último vídeo bailando: más de un millon de 'likes' en pocas horas

Una mezcla de estilos e idiomas

Algunos de los temas que podrían formar parte de la playlist se han estrenado con muchísimo éxito. Es el caso de Acróstico, Session 53 con Bizarrap, Monotonía o Te Felicito. Los últimos forman la llamada “trilogía de la venganza”, composiciones inspiradas por el desamor y su polémica ruptura con el exfutbolista, repletas de indirectas y detalles de su final como pareja. A estos siguió Acróstico, dedicado a sus hijos Milan y Sasha, una tierna balada dedicada a quienes ahora son lo más importante de su vida y que podría marcar otro de los tonos de la colombiana en este álbum. A Shakira le gusta mezclar estilos y ritmos en sus trabajos, además de idiomas.

Shakira muestra a sus hijos Milan y Sasha cantando y tocando el piano en su nuevo videoclip 'Acróstico'

Pese a que las últimas composiciones han sido en español, se esperan algunos temas en inglés, una tónica que ha seguido en otros álbumes. A finales de 2022 reconoció que se encuentra en un momento muy creativo, lo que la está ayudando a avanzar en el disco, aunque también supone en ocasiones un handicap para terminarlo. “Cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir, termino con nueva música” reconoció. En la composición juegan un papel fundamental sus experiencias personales. Todo artista busca inspiración en sus circunstancias y su vida por lo que la expectación por descubrir si habrá algún tema más dedicado a su vida amorosa es máxima. Más ahora que se la relaciona intensamente con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Un creador de hits

Antes de su parada en Los Ángeles, Shakira recaló en Londres donde se encontró con el compositor David Stewart, uno de los profesionales más cotizados del mercado y que ha trabajado con nombres como los Jonas Brothers y los coreanos BTS. Sin duda el 2020 fue su año pues se lanzaron sus canciones What a Man Gotta Do, de los hermanos (subió al top 20 de Billboard Hot 100) y Dynamite, de BTS (que se encaramó al primer lugar del Hot 100 de Billboard). Ha colaborado además con artistas como Ava Max, Monsta X y Shania Twain. De él se dice de hecho que es un auténtico creador de hits, algo en lo que la colombiana tiene de sobra experiencia pues siempre sabe rodearse de los mejores para ello.

Repasamos solo algunos de sus últimos records. Con Session 53 con Bizarrap no solo ha logrado que mujeres de todo el mundo se empoderen con la frase de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, sino cuatro récords Guinness. La colaboración, publicada el pasado enero, logró el récord de canción latina más vista en Youtube en 24 horas, con 63.000.000 visitas, y después se convirtió en la canción latina que más rápido llegó los 100 millones en Youtube. Es la canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas, con 14.393.342 reproducciones y con 80.646.962 en una semana. Acróstico llegó a 50 millones de reproducciones en Spotify, y superó los 100 millones de reproducciones en Youtube.

Copa vacía alcanzó más de tres millones de visualizaciones en Youtube en sus primeras ocho horas (con casi medio millón de likes) y más de 550 millones de reproducciones en Spotify. La Tortura, single que grabó a dúo con Alejandro Sanz en 2005, estuvo 25 semanas consecutivas en el top Latino de la revista Billboard. Teniendo en cuenta estas cifras y los cinco años que llevan esperando los fans el lanzamiento de este trabajo es lo más esperado.

Shakira bate un nuevo récord y se cuela en la final de la Kings League de Piqué

Una etapa personal diferente a la de El dorado

Verá la luz el disco 12 en un momento de la vida de la colombiana muy diferente al que atravesaba cuando publicó El dorado. Entonces era 2017 y sus sentimientos hacia Piqué también la inspiraban, aunque eran bien diferentes a los que tiene ahora por el deportista. En este álbum también mezclaba estilos e idiomas e incluía algunas canciones dedicadas específicamente a Piqué, pero en las que manifestaba su amor (su hijo pequeño, Sasha, tenía apenas dos años). Amarillo y Me enamoré son dos de las canciones que entonces tenían a Piqué como protagonista. En el primero incluyó frases como “cuando hablo o pienso en ti es imposible ser imparcial”; “en rojo, porque me sangran los ojos de llorarte cuando no estás a mi lado”; y “tu amor es un arcoiris de colores y me muero por tenerte”. Por si quedaba alguna duda de a quién dirigía estas palabras incluyó “t’estimo”, un te quiero en catalán dedicado especialmente a su pareja. En Me enamoré era aún más gráfica y le describía físicamente. “Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita” y “contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par” cantó la colombiana.