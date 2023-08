Habla María José Monge, la hija 'secreta' de Camarón de la Isla

¿Cuántos hijos tenía en realidad Camarón de la Isla? Hasta ahora siempre se había creído que el genio del flamenco había tenido cuatro hijos, sin embargo gracias al programa Lazos de sangre se ha dado a conocer que tuvo cinco. Todos ellos han querido contribuir en el especial en homenaje a su padre cuando se han cumplido tres décadas de su muerte, así como su viuda Dolores Montoya 'La Chispa' que ha querido ensalzar su trayectoria personal y profesional.

Antes de casarse con 'La Chispa' el 16 de junio de 1976 en La línea de la Concepción (Cádiz), Camarón tuvo una relación de juventud en Madrid, de la que nació una niña llamada María José, que hasta que cumplió la mayoría de edad llevó el apellido materno. La mayor de todos sus hijos siente verdadera pasión por su padre y, aunque vive en Badalona, tiene muy buena relación con el resto de sus hermanos, Luis, Gema, Rocío y Cheíto, nacidos de su matrimonio con La Chispa y afincados en Cádiz. "He vivido en Madrid y luego en Barcelona, siempre con la familia de mi madre", cuenta la mayor de todos sus hijos, de 48 años, que hasta ahora había permanecido en un segundo plano.

-Rosario Flores, estupenda en bikini a sus 59 años, disfruta de las vacaciones en Cádiz con su marido



La viuda de Camarón 'La chispa' con los cinco hijos del artista

María José Monge rememora con nostalgia los recuerdos que tiene de su padre. "Él venía mucho a Barcelona y cuando yo iba al colegio paraba en el bar y me decía ¡niña! Él salía y era una sorpresa para mí". El artista murió cuando ella tenía 18 años y fue entonces cuando conoció al resto de la familia en el funeral de su padre, que la acogieron como una más en la familia. Es tal la admiración que siente por él que lleva el mismo tatuaje que llevaba él en uno de sus brazos. "Este era el tatuaje de mi padre y me lo hice hace unos 5 o 6 años, no hace mucho. Me lo hice porque me gustaba", señaló con orgullo mientras lucía su muñeca en la que se ven la inscripción.



María José Monge, la hija de Camarón, lleva el mismo tatuaje que llevaba su padre

La mayoría de los hijos de Camarón han querido seguir sus pasos en el mundo artístico. Luis, Gema y Rocío pusieron en marcha el proyecto 'Familia Camarón' Debutaron en el 2004 con su grupo De Buena Rama. Familia Camarón. Luis, el mayor de 44 años, toca la guitarra y cuenta en sus cuerdas toda la sabiduría y escuela de su padre, y Gema, de 42, y Rocío, de 40, primero comenzaron cantando en la Iglesia Evangélica y luego con su hermano. El menor, Cheíto, de 31, que solo tenía un año cuando murió Camarón, tiene un grupo de rap y trap llamado Mancloy, en el que fusiona la voz de su padre con la suya. En la actualidad Camarón sería padre de cinco hijos, ocho nietos y un biznieto.

-San Sebastián, Cádiz y la Costa Brava, el imparable verano de Sara Carbonero



La viuda de Camarón, Dolores Montoya 'La Chispa', y su hijo Luis

Su familia se ha encargado en este especial de contar el verdadero origen del apodo de Camarón. José Monje Cruz, su nombre real, siempre fue muy inquieto desde su infancia y su tío Joseico fue quien decidió ponerle ese nombre porque "siempre estaba saltando de un lado para otro", señala una de las hermanas del cantaor, Isabel, que cuenta que nunca le encontraban en casa. Por ello, su tío decidió ponerle este apodo de Camarón, diferenciador, único y que encajaba con la personalidad del artista.