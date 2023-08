El revelador mensaje de la madre de Almudena Cid a su hija en medio de la tormenta mediática

El anuncio de la boda secreta y el anuncio de la próxima paternidad de Christian Gálvez y Patricia Pardo no solo se ha convertido en la doble noticia bomba del verano, sino que también ha puesto el punto de mira a la ex del popular presentador, Almudena Cid, quien tan solo cuatro días antes hablaba en el podcast Lo que tú digas de Alex Fidalgo, del golpe que supuso para ella el fin de su matrimonio, ya que fue algo totalmente inesperado. “Fue de repente. Todo acabó de un momento para otro. Cuando es sorpresivo te puede generar un trauma" declaraba la exgimnasta.

Recuperada por completo de aquella ruptura, tras un largo periodo de aprendizaje y superación, Almudena, quien ha rehecho su vida al lado del exfutbolista del Real Madrid Gerardo Berodia, ha visto como aquel duro capítulo de su vida volvía a la actualidad, no tanto por la boda del que fue su marido durante once años, sino por la paternidad de este, ya que han sido muchos los que se han preguntado porque ellos no llegaron a tener hijos.

Sin embargo, la deportista vasca, que ha llegado a participar en cuatro Olimpiadas, ha intentado hacer oídos sordos a todo este tipo de comentarios y ha continuado exprimiendo sus días de descanso frente al mar. Algo que no ha hecho su madre, Mina Tostado quien, demostrando un amor incondicional hacia su hija, ha querido publicar un mensaje en sus redes sociales mostrándole todo su apoyo en estos momentos en la gimnasta ha vuelto a convertirse en protagonista de la crónica social por el que fue uno de los capítulos más amargos de su vida.

"Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera", escribía la madre de Almudena junto a una foto de la gimnasta durante una de sus competiciones.

Esta no es la primera vez que la madre de la atleta apoya públicamente a su hija, tanto a nivel profesional como personal, pues en el momento de su ruptura con el ahora presentador de 25 Palabras, el concurso de Telecinco no tuvo ningún reparo en tacharlo de "mentiroso" o "manipulador emocional".

Y es que además de lo dolorosa que fue para ella su separación también lo fue la presión social cuando aún estaban juntos, eran muchos lo que le preguntaban cuándo iba a ser madre, después de que el presentado manifestara públicamente su gran deseo de ser padre, algo que llegó incluso a generar pesadillas en la gimnasta, tal y como ella misma relato hace algún tiempo.

"He tenido una época muy difícil con el tema de la maternidad porque Christian lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", comentaba Cid. "Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera decía que cuándo tendría hijos", confesaba. "Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo. Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal", terminaba diciendo la gimnasta.