Almudena Cid disfruta de las vacaciones muy bien acompañada tras una etapa de superación y aprendizaje

Las vacaciones han comenzado oficialmente para Almudena Cid, que ha puesto rumbo a la costa para disfrutar de unos merecidos días de desconexión tras un año muy intenso en el que no ha dejado de encadenar proyectos y pensar ilusionada en ideas a las que seguir dando forma de cara al nuevo curso. Considerada una de las mejores gimnastas españolas de todos los tiempos, la exdeportista recarga fuerzas acompañada de su entorno y sin dejar ni un solo segundo el deporte a pesar de que ya se retiró de la competición.

La autora de Caminar sin punteras, un libro que supone un duro viaje personal a la vez que un claro ejemplo de superación, ha definido mediante imágenes lo que es para ella un "happy day". Con este tema que versionaron Glen Campbell y Aretha Franklin como banda sonora, Almudena ha mostrado en un vídeo esas tareas sencillas y cotidianas que le hacen sonreír. Aparece haciendo ejercicio en la orilla del mar mientras sostiene de la mano a un niño que podría tratarse de su sobrino Marko, al que ha definido en alguna ocasión como "el hombre de mi vida".

Este momento de felicidad llega horas después del anuncio de la próxima paternidad de Christian Gálvez, su exmarido. Espera su primer bebé junto a Patricia Pardo, con la que se casó hace un año en secreto. La ruptura de Almudena y el presentador mostoleño se produjo a finales de 2021, después de once años de matrimonio. Esta situación no fue nada fácil para ella tal y como indicaba la semana pasada en el podcast de Alex Fidalgo. “Fue de repente. Todo acabó de un momento para otro. Cuando es sorpresivo te puede generar un trauma. Ahora hay situaciones que he perdonado o que he analizado y lo entiendes todo, pero entonces no ves nada", reconocía.

Cuando su camino se separó del de su entonces marido, la deportista vasca, que ha estado en cuatro Olimpiadas, atravesó un bache. "Crees que cuando te separas se va todo: todo tu ser y todo tu valía. Piensas que ya nadie te va querer porque te han tratado así. Sentía un vacío porque había perdido mi identidad", ha indicado. Pero el tiempo ha permitido que todo se recoloque, que las piezas vuelvan a encajar y que el amor vuelva a llamar a su puerta.

Almudena mantiene una discreta relación con Gerardo Berodia, con el que no deja de dar importantes pasos. El pasado mes de junio, el exfutbolista la sorprendió en su 43 cumpleaños con una emotiva fiesta de cumpleaños cargada de sorpresas y de bonitos detalles. No faltaron al acto amigas como María Castro y Andrea Guasch, pletóricas por ver cómo la mirada de Cid vuelve a brillar tras una etapa de oscuridad.