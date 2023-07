Así hablaba Almudena Cid de su ruptura con Christian Gálvez cuatro días antes de saber que espera un hijo

Una de las noticias más sorprendentes de esta semana tiene como protagonistas a Christian Gálvez y Patricia Pardo, que han anunciado que van a ser padres tan solo un año después de su boda secreta. Un momento muy feliz para la pareja, pero en el que es inevitable pensar en Almudena Cid, exmujer del que fuese presentador de Pasapalabra. Hace tan solo cuatro días, la deportista concedió una entrevista muy sincera a Alex Fidalgo en su podcast Lo que tú digas, donde abrió por completo su corazón admitiendo lo doloroso que fue su proceso de divorcio.

La actriz ha confesado que el golpe fue muy grande, puesto que todo sucedió de manera totalmente inesperada para ella. “Fue de repente. Todo acabó de un momento para otro. Cuando es sorpresivo te puede generar un trauma". Sin embargo, con el paso del tiempo, Almudena fue uniendo las piezas del puzle que apuntaban a que algo iba mal en su matrimonio. “Ahora hay situaciones que he perdonado o que he analizado y lo entiendes todo, pero entonces no ves nada”.

En aquel instante se sintió realmente vulnerable, ya que también había dicho adiós a su carrera en el mundo de la gimnasia profesional y se sentía perdida y sin rumbo. “Crees que cuando te separas se va todo: todo tu ser y todo tu valía. Piensas que ya nadie te va querer porque te han tratado así. Sentía un vacío porque había perdido mi identidad”.

A pesar del sufrimiento que arrastraba quiso resurgir de sus cenizas cual ave fénix. Para ello, viajó hasta Pekín, el lugar donde compitió por última vez completamente sola porque su entrenadora acababa de dar a luz y no pudo acompañarla. “Me ayudó a ver lo que había conseguido sola. Todo lo que había logrado era gracias a mis horas de trabajo y mis esfuerzos. Una ruptura no define tu vida”.

Ahora, echando la vista atrás Almudena se siente agradecida porque ha comenzado una nueva y feliz etapa desde cero priorizando su bienestar y cuidado. “Darte cuenta de las cosas te ayuda a dar las gracias. Yo doy las gracias de que aquello se acabase. He aprendido mucho en este año y medio”.

La nueva vida de Almudena Cid

En este renacer Almudena ha podido sanar las heridas de su corazón y ha recuperado la ilusión en el amor. El afortunado que le ha hecho sentir mariposas en el estómago otra vez es Gerardo Berodia, exjugador del Real Madrid, con el que ya se ha dejado ver en público en distintas ocasiones, como en su fiesta de cumpleaños en junio. Igualmente, está inmersa en su faceta como actriz y escritora, encontrando en el arte una vía de escape perfecta para canalizar sus sentimientos.

