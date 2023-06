Almudena Cid, emocionadísima en la fiesta sorpresa que le ha organizado su novio, Gerardo Berodia

Loading the player...

Almudena Cid ha cumplido 43 años en un momento profesional y personal especialmente dulce. La exgimnasta ha sido sorprendida con una fiesta sorpresa en un día muy importante para ella, ¡y no ha podido evitar emocionarse! La medallista olímpica ha recuperado la ilusión al lado de Gerardo Berodia, que se ha encargado de reunir a todos sus amigos y familiares para agasajarla con una gran celebración. Entre ellos, se encontraban numerosas caras conocidas como María Castro y la concursante de Tu cara me suena, Andrea Guasch, que le dedicó una canción. ¡Dale al play y no te pierdas el vídeo!

