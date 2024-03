Almudena Cid y Gerardo Berodia pasean su año y medio de amor por Málaga

Hace poco más de un año y medio Almudena Cid, 43 años, iniciaba una nueva etapa de la mano del exjugador de fútbol Gerardo Berodia, que le devolvía la estabilidad y la sonrisa. No se han soltado desde entonces, iniciando juntos un camino marcado por la felicidad. La exgimnasta ha hecho estos día una escapada en pareja a Málaga, ciudad que se ha convertido en centro de atención gracias al festival de cine que se celebra esta semana y al que Almudena ha asistido. Como dos visitantes más se les ha podido ver después caminando por sus calles, cogidos de la mano y mostrando la buena etapa personal que atraviesan. Con ropa cómoda, presumieron de amor y estilo por los rincones de la ciudad andaluza.

Gracias a Gerardo, de 42 años, Almudena dejó atrás su complicada separación de Christian Gálvez, que ha rehecho su vida al lado de la presentadora Patricia Pardo, con quien acaba de ser padre por primera vez de un niño. Almudena y Gerardo comparten no solo un pasado deportivo de éxito, sino curiosamente mes de nacimiento y signo del zodiaco, géminis, ya que nacieron con un año y una semana de diferencia. Junto a él la escritora, deportista y actriz pasó página tras una complicada separación después de la que hizo "limpieza vital de personas y materiales" como contó a ¡HOLA!

La ruptura de Almudena y el presentador Christian Gálvez se produjo a finales de 2021, después de once años de matrimonio. Esta situación no fue nada fácil para ella tal y como aseguró. "Fue de repente. Todo acabó de un momento para otro. Cuando es sorpresivo te puede generar un trauma. Ahora hay situaciones que he perdonado o que he analizado y lo entiendes todo, pero entonces no ves nada", reconocía. Después de este complicado bache encontró en Gerardo de nuevo la ilusión.

A su lado la deportista vive una discreta relación que se conoció a finales de 2022. después de algunos meses de rumores fueron captados juntos por las calles de Madrid, aunque no fue hasta el siguiente verano cuando ellos publicaron su primer mensaje público de amor. "La vida me regaló que tú existías en ella" escribió Gerardo, que compartía con Almudena el mismo grupo de amigos desde hacía años. Una amistad que se convirtió en un amor que desde entonces no ha dejado de avanzar.